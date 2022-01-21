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傳Meta開發智慧表 圓形、方形2種型號 配備可拆卸螢幕

財經新聞組／綜合報導
Meta智慧手錶的螢幕可拆卸。（圖：Meta專利文件）
Meta智慧手錶的螢幕可拆卸。（圖：Meta專利文件）

根據媒體報導，為與蘋果抗衡，Meta計畫推出首款智慧手表，有兩種型號：圓形和方形，都配備可拆卸的螢幕。

最近一位App開發人員在2021年9月Meta與雷朋合作推出的「Ray-Ban Stories」智慧眼鏡控制應用程式中，發現一款新智慧手表的圖像。Meta向世界知識產權組織(WIPO)提交的專利報告也於近日被公開，這款被認為挑戰Apple Watch的智慧型設備初現影蹤。

根據「LetsGoDigital」報導，這兩款手表的螢幕都可拆卸。圓形手表將有2個或最多3個鏡頭。這些感應器據稱是長鏡頭、光學變焦或超廣角鏡頭以及微距鏡頭。

預計這兩款手表的售價在400元左右，該公司的目標是在2022年夏天發布該款手表的第一版，並且已經在著手開發幾年後的第二代和第三代。這款手表可能有白色、黑色和金色三種顏色，臉書期望最初的銷量低於6位數。

手表螢幕正面的鏡頭主要用於視訊通話，而背面的1080萬畫素自動對焦鏡頭可在由手腕上的不銹鋼表架取下時拍攝照片和影片，然後在臉書或Instagram等應用程式間分享。

這項研發中的設備是Meta首次嘗試發表專門用於手腕的硬體，與蘋果公司另闢戰場正面對決。

Meta智慧手錶可與Oculus頭盔聯結。（路透）
Meta智慧手錶可與Oculus頭盔聯結。（路透）

知情人士說，該公司正在與美國主要電商信合作，尋求其支援手表中的LTE功能，代表它不需要經由手機即可直接運作，並在電商信的據點銷售。

而「The Information」報導，Meta智慧手表主要功能應該是訊息傳遞和健康監測，將配備心率和體溫感測器，已預設臉書Messenger，還可能與Peloton等公司展開合作。

值得一提的是，關於Meta智慧手表的專利文件中，提到「將可穿戴設備連接到擴增實境(AR)耳機，比如Oculus Rift」，這意味著在未來它很有可能會與VR和AR系統兼容，作為該公司即將推出的AR耳機的輸入設備。

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