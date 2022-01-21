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需求減弱、控制成本 Peloton暫時停產聯網健身產品

財經新聞組／綜合報導

隨著消費者需求的減弱以及希望控制成本，Peloton將暫時停止生產其聯網健身產品。

該公司內部文件顯示，Peloton計畫從2月到3月停產自行車2個月。它已在去年12月停產其高價版Bike+，並將持續到6月。且從2月開始將停產Tread跑步機6個月；同時預計2022財年不會生產任何Tread+。Peloton 在去年進行安全召回後曾停產過Tread+。

該公司在1月10日的一份機密報告中表示，由於購物者對價格的敏感度和競爭對手日益激烈大，全球對其聯網健身設備的需求已「顯著下降」。

在新冠病毒疫情期間推動高度需求後，Peloton基本上錯估接下來的買氣。它現在在倉庫或貨船上閒置了數千台飛輪和跑步機，亟需重新調整其庫存水平。

Peloton的市值過去一年縮水逾8成，減少近400億元。去年1月時其市值曾達到近500億元的高點。近日更跌破29元，即Peloton IPO定價。

該公司的文件顯示，Peloton最初在10月31日對其第3財季和第4財季的需求和交貨設定預期，但明顯高估。它在12月14日重新評估了這些預測，Peloton對其Bike、Bike+和Tread的預期明顯調降。

然而，Peloton表示，最新的預測沒有考慮到在本月底開始向客戶收取額外250元的自行車交貨和安裝費以及350元的Tread費用時，可能會對需求產生的任何影響。

Peloton還表示，其即將推出的495元的重量訓練產品Peloton Guide的電郵登記率偏低，該產品的代號為「Project Tiger」。文件指出，Guide在美國的正式發布時間從去年10月延後到下個月，現在可能再延到4月。該公司還表示，最初計劃為包含Peloton心率臂帶之一的套裝產品訂價595元，後來決定降價100元。

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