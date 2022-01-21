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美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

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尾盤豬羊變色 史指跌破4500點

財經新聞組／綜合報導

華爾街今年來一直在利率上升的環境中掙扎，主要股指20日回吐盤中升幅而收低。

以科技股為主的那斯達克綜合指數回吐了2.1%的漲幅並下跌186.23點或1.3%至1萬4154.02點。那指19日收盤時比11月創下的歷史高點低逾10%，代表出現技術性修正。

道瓊工業平均指數下跌313.26點或0.89%至3萬4715.39點，盤中一度上漲400多點，自2021年12月以來首度跌破200日移動均線。史坦普500指數繼早盤上揚1.53%後下跌50.03點或1.1%至4482.73點，自2021年10月來首次收在4500點以下。

小型股指數羅素2000指數下跌1.9%。

Peloton下跌23.93%，市場傳言，隨著消費者需求減弱，它已暫時停止其聯網健身產品的生產。

Fed將於下周開會，市場認為對利率採取行動的可能性很小。然而，交易員已經完全消化屆時會在2022年4次0.25個百分點的第一次升息的可能性。

與Fed利率政策關係最密切的2年期國債殖利率約在1.04%，而指標10年期國債殖利率為1.84%。

道指成分股Travelers業績優於預期，上揚3.1%；而美國航空也超過預期，但調降財測。旅客人數增加4%，股價下跌3.18%。

本周道指下跌3.3%。自17日以來，史指已下跌3.9%。那指是最大輸家，本周下跌5%。

殖利率 指數 國債

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