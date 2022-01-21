科技跌入修正 再攀憂慮之牆？

以科技股為主的那斯達克綜合指數19日收盤較歷史高點下跌10.7%，正式跌入修正區。此外，史坦普500指數資訊科技類股下跌1.4%，同樣較其高點下跌10%，主要成分股蘋果自去年10月以來首次跌破50日移動均線。

美股有句諺語：「股市會攀爬憂慮之牆」，指的是在面臨負面經濟環境或企業消息時，股市仍能展現出相當的韌性，不僅沒有引發拋售，反而股價一路飆升。「憂慮之牆」(Wall of Worry)往往不是單一能引發投資者恐慌的經濟、政治或地緣政治問題，而是多方面憂慮的集合。

美股對科技股和其他大型股的依賴，很容易聯想到2000年的網路泡沫。如果這些高估值的股票 垮掉，權重較低的其他類股將很難彌補這一缺口。

明星基金經理人伍德(Kathy Woods)的2022年開局慘淡，她操盤的旗艦基金ARK Innovation ETF已跌至18個月低點，今年重挫達19.92%。

不過，伍德仍表示：「在我們看來，建立在高估值股票基礎上的『憂慮之牆』預示著創新領域的股票前景良好。即使是最強勁的牛市也會面臨『憂慮之牆』，但那些將其與網路泡沫相提並論的人似乎已經忘記了這一點。」

科技股遭拋售的最大因素之一是美債殖利率 躍升。不過摩根史坦利首席股票策略師威爾森(Mike Wilson)指出，這項因素將不再重要，因為未來幾周的企業財報會扮演更重要的角色。

瑞銀也表示：「從產業層面來看，預計科技類股將繼續波動。但未來幾個月，殖利率給該產業帶來的壓力將有所減弱。」

此外，瑞銀指出：「同樣值得注意的是，在歷史上，在聯準會(Fed)首次升息 前的幾個月裡，美股通常表現良好。自1983年以來，史指在升息周期開始前的3個月平均上漲5.3%，升息周期開始後的6個月裡進一步上漲5.3%。」