Netflix上季用戶增幅放緩

Netflix第4季營收 和獲利都超過預期，但訂閱人數成長放緩。該公司上季每股獲利1.33元，高於Refinitiv分析師預期的82分。營收77.1億元，與預期相同。全球付費用戶淨增828萬，不如StreetAccount預期的819萬，也低於上年同季的850萬。

特斯拉 柏林廠票選勞資組織

特斯拉柏林廠將於2月28日選出第一個勞資聯合委員會，但德國最大工會IG Metall對恐怕無法選出真正具有代表性的機構表示擔憂。該廠預計雇用1萬2000名員工，但至今只有六分之一到職，部分原因是特斯拉仍在等待地方當局的最終批准開始生產。這個委員會將由19名成員組成。

需求強勁 美航上季虧損減少

美國航空第4季財報受假日旺季旅遊需求強勁提振，虧損縮小。截至12月31日當季，調整後淨虧損從上年同期的22億元或每股3.86元降至9.21億元或每股1.42元；上年同期正逢新冠疫情 重創航空旅遊。總營收從一年前的40.3億元增至94.3億元，高於預期的93.8億元，為疫情以來最高數字。

初請失業金數意外增至28.6萬

上周初請失業金人數意外走高，可能代表冬季omicron病例激增正在打擊就業前景。截至1月15日當周初請失業金人數為28.6萬人，遠高於「道瓊」估計的22.5萬人，也比前周的23.1萬大幅增加，為2021年10月16日當周以來最高水平。連續申請人數也增加8.4萬人至164萬人。

麥當勞擴大試賣植物性漢堡

麥當勞將擴大試賣與Beyond Meat合作生產的植物性McPlant漢堡。從2月14日開始，這家速食巨頭將在舊金山灣區和達拉斯沃斯堡地區的大約600家分店推出這款漢堡，以了解更多消費者對這個未來菜單選項的需求。試賣已於11月開始，一開始只有8家餐廳，以避免對該連鎖店的營運造成影響。

去年成屋售增8.5% 15年新高

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，12月成屋成交量下降4.6%，經季節性調整後的年率為618萬套。銷售額同比下降7.1%。即使如此，2021年還是銷售強勁，絕大程度上是由疫情和最大的千禧世代所推動。2021年全年銷售額為612萬戶，較2020年增加8.5%，為2006年來最強勁。