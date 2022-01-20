我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

專家：美股今夏恐挫30% 迫Fed收手升息

財經新聞組／綜合報導

Zulauf Consulting CEO祖勞夫(Felix Zulauf)預測，美股年中將出現大幅拋售，聯準會(Fed)今年可能「不會執行」所有預期的升息

他指出，「我不認為Fed今年會像現在所說的那樣強硬。」

他補充說：「我的預期是，到夏季時美股將出現大幅拋售，可能從高點下跌30%，然後Fed和其他央行將感到恐慌。」「在過去，每當股市下跌20%時，Fed大約就開始開始關注股市的痛苦程度。」

祖勞夫表示，「我相信這將阻止Fed繼續堅持升息。」「特別是如果通膨開始緩和的話。」與過去12個月相比，投資人預計今年的通膨將暫時放緩。

Fed正在減少購買債券，以應對40多年來的最高通膨率。預計Fed最快將於3月開始考慮3次短期升息，並討論減少資產負債表。

祖勞夫說，「如果Fed將流動性導出市場，應該會打算藉由縮減資產負債表來執行。但當它們開始這樣做時，很可能會引發大規模拋售。」

一旦發生這種情況，他預測Fed將「再次改採寬鬆，轉為積極防止市場進一步下跌出現熔斷」。「這將引發另一波在2023年和2024年創下新高的走勢。」

大約40%的那斯達克成分股已經悄然重挫，從高點下跌超過50%。

祖勞夫說，「但是那指或史坦普500指數中的大型科技股並未下跌，反而繼續上攻。」「但一旦它們重挫，局勢就會改觀，因為它們是幾乎在每個投資組合中都被超額配置。」

他說，「當面臨賣股時，作為共同基金經理人，你不會先賣你的寶貝，而是出售其他股票，直到別無選擇。」

過去幾周資金大舉流向能源和金融股等價值和周期性交易。祖勞夫警告，「這也會改變局勢。」

升息 投資 美股

上一則

財經簡訊

下一則

科技股續承壓 那指跌入修正

延伸閱讀

殖利率飆2年新高 那指創3個月新低

殖利率飆2年新高 那指創3個月新低
歷史數據：升息周期的股市表現 傾向強勁而非差勁

歷史數據：升息周期的股市表現 傾向強勁而非差勁
終於反映台積電利多 費半大漲逾2% 美股下周全看財報

終於反映台積電利多 費半大漲逾2% 美股下周全看財報
科技升勢驟止 回吐本周漲幅

科技升勢驟止 回吐本周漲幅

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲