專家：美股今夏恐挫30% 迫Fed收手升息

Zulauf Consulting CEO祖勞夫(Felix Zulauf)預測，美股 年中將出現大幅拋售，聯準會(Fed)今年可能「不會執行」所有預期的升息 。

他指出，「我不認為Fed今年會像現在所說的那樣強硬。」

他補充說：「我的預期是，到夏季時美股將出現大幅拋售，可能從高點下跌30%，然後Fed和其他央行將感到恐慌。」「在過去，每當股市下跌20%時，Fed大約就開始開始關注股市的痛苦程度。」

祖勞夫表示，「我相信這將阻止Fed繼續堅持升息。」「特別是如果通膨開始緩和的話。」與過去12個月相比，投資 人預計今年的通膨將暫時放緩。

Fed正在減少購買債券，以應對40多年來的最高通膨率。預計Fed最快將於3月開始考慮3次短期升息，並討論減少資產負債表。

祖勞夫說，「如果Fed將流動性導出市場，應該會打算藉由縮減資產負債表來執行。但當它們開始這樣做時，很可能會引發大規模拋售。」

一旦發生這種情況，他預測Fed將「再次改採寬鬆，轉為積極防止市場進一步下跌出現熔斷」。「這將引發另一波在2023年和2024年創下新高的走勢。」

大約40%的那斯達克成分股已經悄然重挫，從高點下跌超過50%。

祖勞夫說，「但是那指或史坦普500指數中的大型科技股並未下跌，反而繼續上攻。」「但一旦它們重挫，局勢就會改觀，因為它們是幾乎在每個投資組合中都被超額配置。」

他說，「當面臨賣股時，作為共同基金經理人，你不會先賣你的寶貝，而是出售其他股票，直到別無選擇。」

過去幾周資金大舉流向能源和金融股等價值和周期性交易。祖勞夫警告，「這也會改變局勢。」