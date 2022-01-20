利率上升 信用卡利息負擔也變重

刷卡消費的成本即將上揚。預計聯準會(Fed)今年將升息3到4次，最快從3月開始。這意味著任何承擔信用卡 債務的人很快就得掏出更多錢來支付利息費用。

大多數信用卡都採浮動利率 ，與Fed的基準利率直接聯動。隨著聯邦基金利率上升，基本利率隨之上升，信用卡利率再同步走高。持卡人會在一兩期帳單內就會看到影響。

根據Experian的數據，如今，普通消費者的卡債餘額為5525元，年利率約為16%，這很高，但與歷史標準比較仍然很便宜。

然而，CreditCards.com資深行業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，隨著連續升息迫近，信用卡利率將在年底前回升至17%左右，與疫情 前的高點相距不遠，「如果要支付這些費率，將會是個很大的負擔。」

然而，另一項由Bankrate進行的調查發現，大多數有卡債的信用卡用戶甚至不知道利率是多少。

羅斯曼試算指出，如果只支付平均信用卡餘額的最低還款金額，那麼需要超過16年的時間才能還清債務，並且光是利息就需要支付超過6000元。

如果信用卡的循環利率在2022年上升，即使不到1個百分點，也將會增加利息支付金額300到400元。

與此同時，隨著經濟從新冠疫情中復甦，美國人的支出也在增加。

在政府紓困支票和自由採購機會減少之下，2020年雖償還了創紀錄的830億元信用卡債，但即今信用卡餘額再次走高。

根據紐約Fed的最新數據，信用卡餘額在2021年第3季增加了170億元。

根據Fed的消費者信用報告和信用卡餘額的循環利息，光是11月單月餘額就增加了23%，現已超過1兆元。

LendingTree首席信用分析師舒茲說：「由於利率真的很可能上漲，信用卡債務只會變得更加昂貴。」「現在該是採取行動的時候了。」