利率上升 信用卡利息負擔也變重
刷卡消費的成本即將上揚。預計聯準會(Fed)今年將升息3到4次，最快從3月開始。這意味著任何承擔信用卡債務的人很快就得掏出更多錢來支付利息費用。
大多數信用卡都採浮動利率，與Fed的基準利率直接聯動。隨著聯邦基金利率上升，基本利率隨之上升，信用卡利率再同步走高。持卡人會在一兩期帳單內就會看到影響。
根據Experian的數據，如今，普通消費者的卡債餘額為5525元，年利率約為16%，這很高，但與歷史標準比較仍然很便宜。
然而，CreditCards.com資深行業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，隨著連續升息迫近，信用卡利率將在年底前回升至17%左右，與疫情前的高點相距不遠，「如果要支付這些費率，將會是個很大的負擔。」
然而，另一項由Bankrate進行的調查發現，大多數有卡債的信用卡用戶甚至不知道利率是多少。
羅斯曼試算指出，如果只支付平均信用卡餘額的最低還款金額，那麼需要超過16年的時間才能還清債務，並且光是利息就需要支付超過6000元。
如果信用卡的循環利率在2022年上升，即使不到1個百分點，也將會增加利息支付金額300到400元。
與此同時，隨著經濟從新冠疫情中復甦，美國人的支出也在增加。
在政府紓困支票和自由採購機會減少之下，2020年雖償還了創紀錄的830億元信用卡債，但即今信用卡餘額再次走高。
根據紐約Fed的最新數據，信用卡餘額在2021年第3季增加了170億元。
根據Fed的消費者信用報告和信用卡餘額的循環利息，光是11月單月餘額就增加了23%，現已超過1兆元。
LendingTree首席信用分析師舒茲說：「由於利率真的很可能上漲，信用卡債務只會變得更加昂貴。」「現在該是採取行動的時候了。」
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