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科技股續承壓 那指跌入修正

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數19日再次下跌，從11月的高點跌幅超過10%，因為隨著利率在新年伊始飆升，投資人繼續拋售科技股。

以科技股為主的那指下跌166.64點或1.15%至1萬4340.26點，較2021年11月創下的歷史高點下跌10.7%，跌入修正區。

道瓊工業平均指數下跌339.82點或0.96%至3萬5028.65點，主受開拓重工下跌3.59%的拖累。史坦普500指數下跌44.35點或0.97%至4532.76點。

小型股指標羅素2000指數下跌1.6%，收在52周新低。

債券殖利率上升一直困擾著今年美股。美國10年期國債殖利率19日早盤突破1.9%，為2019年12月以來最高水平。10年期國債殖利率年初約為1.5%。

那指由去年11月高點拉回，主因疫情期間估值膨脹的成長型股票大跌所致。Peloton股價已自高點拉回逾80%，Zoom Video跌逾70%，Moderna、DocuSign和Paypal都較高點下跌逾40%。

利率上升對以科技為主的那指打擊尤大，因這會讓其未來獲利展望失去吸引力。科技業也往往依賴低利率借支以投資創新。史指19日較高點跌了5%。

KeyBanc調降建商類股評級，相關個股普遍走低。KB Home下跌3.94%，Lennar下跌4.36%，D.R. Horton下跌3.31%。

殖利率 指數 投資

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