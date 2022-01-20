寶鹼上季獲利銷售超越預期

寶鹼公司上季銷售和獲利都超過預期，主因受惠於價格上漲和因新冠疫情感染激增而對清潔產品的需求復甦，抵消了大宗物資和貨運成本的上揚。截至12月31日當季淨銷售額從197.5億元成長6%至209.5億元；淨利為42.2億元或每股1.66元，高於去年同期的38.5億元或每股1.47元。

利率 飆升 購屋族爭搶房貸

房貸利率飆升，導致市場出現分歧。再融資繼續枯竭，而購屋族正爭先恐後地申請房貸。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)季節調整指數，房貸申請總量較前周增加2.3%。30年期固定利率房貸平均利率從3.52%升到3.64%；對每周利率變動最敏感的房貸再融資申請下降了3%，較一年前同期下降49%。

美商銀釋出準備金 獲利大增

美國商銀第4季獲利大幅躍升，受惠於貸款增加和全球交易活動熱絡提升其投資銀行業務。截至12月31日當季獲利巨增28%，從去年同期的52.1億元或每股59分增至67.7億元或每股82分。Refinitiv分析師平均預期每股獲利76分。同時該行釋出8.51億元疫情期間的準備金。

英特爾採購艾斯摩爾光刻機

由於半導體製造商希望在蓬勃發展的這一行中取得領先地位，英特爾已向艾斯摩爾(ASML)訂購最先進的晶圓光刻機，成本「明顯」超過3.4億元。除了優於預期的第 4 季財報外，艾斯摩爾19日表示，它已收到5台新一代光刻機的訂單，以及仍在設計中最新型號產品的訂單。

暫停部署5G 國際航班仍取消

雖然電信巨頭Verizon和AT&T在最後一刻承諾延後在部分機場附近部署5G服務，但由於擔心5G干擾，幾家外國航空公司仍取消飛往美國的航班。日本航空、全日空航空和阿聯酋航空18日表示，部分飛往美國的航班將暫停。

12月新屋開工率意外成長1.４%

商務部表示，12月新屋開工率經季節性調整後年率為170.2萬套，意外成長1.4%。11月數據從前值167.9萬套略微調降至167.8萬套。但在美國政府對加拿大軟木木材進口關稅調升幾乎一倍後，材料價格飆升可能會阻礙未來幾個月的活動。未來房屋建築許可躍升9.1%，達187.3萬套。