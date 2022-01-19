拜登打造史上最多元化Fed 新團隊將有4女性、2非裔

拉斯金被提名為Fed理事。（路透）

拜登 總統上周宣布美國聯邦準備理事會(Fed)3名成員提名 名單，華盛頓郵報分析，如果人事案在參議院通過，將成為美國史上最具多元化的聯準會團隊，成員當中共有4位女性、2位非洲裔。

獲得拜登提名的3人為拉斯金(Sarah Bloom Raskin)、庫克(Lisa Cook)及傑弗遜(Philip Jefferson)。庫克與傑弗遜均為非洲裔。拜登挑選的Fed人選名單如果在參院通過，將是Fed 108年歷史上最多元化的團隊。

通膨高漲創下40年新高，如何在控制通貨膨脹的同時，避免就業市場及經濟復甦受到衝擊，將是Fed官員必須面臨的重大考驗。

Fed官員必須運用手邊的各種資源，維持美國經濟成長，讓遭到邊緣化的勞工以及家庭都能享受到經濟成長的利益。

報導指出，某些經濟學者表示，Fed高層提名不只牽涉到人事安排，影響層面還延伸到Fed將如何看待經濟。舉例來說，非裔 美國人對於經濟的切身體驗，經常便與其他族裔的感受不同。

美國爆發新冠疫情之前，非裔民眾失業率就比白人多出大概一倍。根據多項指標評估，2020年間美國黑白種族之間的經濟貧富懸殊，幾乎與1968年的狀況相同，美國白人在過去數十年間迅速累積財富，但黑人族群的財富增加卻遠遠落後。

報導指出，疫情的出現讓種族之間的經濟差異以及獲取公共衛生資源，都變得更加嚴重。

庫克是密西根州立大學(Michigan State University)經濟學者，提名若通過將成為史上第一位非裔Fed女性理事會成員。她的專長領域包括總體經濟學、經濟史、國際金融及創新，特別是仇恨犯罪如何導致美國經濟降低成長。

傑弗遜是戴維森學院(Davidson College)經濟學者，提名通過將成為Fed史上第四位非裔理事會成員。傑弗遜研究領域包括經濟不對等、商業循環如何影響貧窮率以及如何透過教育避免失業率增加。