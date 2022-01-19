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航空公司高聲示警 2大電信商延後部分機場5G部署

財經新聞組／綜合報導

AT&T和Verizon 18日表示，在航空公司高聲示警後，它們決定延後在美國部分機場附近基地台部署5G服務。

在發表聲明幾個小時前，拜登政府表示正在與電信商、政府機構和航空公司就這該爭端進行談判。

AT&T和Verizon原定19日開始推出5G，現在表示將暫時延後部署5G技術。AT&T發表聲明指出，「在繼續與航空業和美國聯邦航空局(FAA)合作以提供有關5G部署的更多資訊時，我們自願同意暫時延後在某些機場跑道周圍啟用有限數量的基地台，因為過去2年未認真對部署5G服務多加利用說明。」

該公司表示，「對於FAA無法做到近40個國家達成的事情感到沮喪，也就是在不中斷航空服務情況下安全部署5G服務，我們敦促FAA及早完成。我們將按計畫在其他地方推出先進的5G服務，但機場周邊數量有限的基地台暫時除外。」

Verizon還表示將「自願」限制機場周邊的5G網路，「即使5G在其他40多個國家安全且全面運作，但FAA和美國的航空公司未能完全解決機場周邊的導航問題。」

AT&T和Verizon沒有說明有多少機場受到影響以及延後會持續多久。FAA也沒有立即發表評論。

美國主要客貨航空公司CEO 17日發出警告，若19日AT&T和Verizon部署新的5G服務，即將發生「災難性」航空危機。它們警告，新的C波段5G服務可能會使大量廣體飛機停飛，並「可能讓數萬美國人滯留海外」。

美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空和其他航空公司的CEO寫道：「除非主要航空樞紐獲准執飛，否則絕大多數旅遊和貨運業者將基本上無法升空。」

FAA也警告，潛在的干擾可能會影響敏感的飛機儀器，例如高度計，並影響低能見度操作，「就像昨天一樣，將有超過1100個航班和10萬名乘客航程被取消、改道或延誤。」

5G 機場 AT&T

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