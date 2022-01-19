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殖利率飆2年新高 那指創3個月新低

財經新聞組／綜合報導

由於美債殖利率觸及新冠疫情時代的高點，加上高盛公布令人失望的財報，主要股指18日大幅下跌。

道瓊工業平均指數下跌543.34點或1.51%至3萬5368.47點。史坦普500指數下跌85.74點或1.84%至4577.11點。那斯達克綜合指數下跌386.86點或2.6%至1萬4506.9點，創3個月來最低水平。

以科技股為主的那指已較近期下跌逾10%，並自2020年4月來首度跌落200日均線。小型股指標羅素2000指數下跌近3.1%。

高盛下跌6.98%，該行未能達到分析師對其第4季獲利的預期。由於華爾街員工的薪酬增加，高盛的營運費用飆升23%。

美國國債殖利率強勁上漲。備受關注的2年期國債殖利率自2020年2月新冠疫情爆發前以來首次突破1%。2年期美國國債被視為聯準會(Fed)設定短期借款利率的衡量標準。

利率沿著殖利率曲線上漲，指標10年期國債殖利率突破1.87%，為2020年1月以來最高水平。

其他方面，軟體巨頭微軟宣布將以687億元全現金交易收購電子遊戲公司動視暴雪，股價下跌2.43%。動視暴雪飆升25.88%。

在摩根史坦利調降評級後，零售商Gap下跌6.73%。

特斯拉下跌1.82%。Meta Platforms和亞馬遜分別下跌4.14%和1.99%。

殖利率 指數 國債

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