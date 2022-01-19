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基金經理：科技全面失寵 銀行重獲青睞

財經新聞組／綜合報導

由於債券殖利率持續上漲，今年美股正在發生翻天覆地的變化：科技股全面失寵，而之前避之唯恐不及的銀行股再次受到歡迎。

10多年來有買有賺的科技股持續暴跌，看來不僅是短期回調：美國商銀1月全球基金經理人調查顯示，科技業的淨增部位環比下降20%至1%，為2008年來最低水平。與此同時，銀行股增持部位上升至41%，接近2017年10月創下的紀錄。

以哈奈特(Michael Hartnett)為首的美銀策略師在調查中寫道，「聯準會(Fed)收緊政策仍是2022年美股面臨的第一大風險。」這對於以未來成長預期為估值的高價科技股來說是個利空消息，而對於銀行股來說則是個利多，在過去10年大部分時間裡，銀行股在超低或負殖利率環境下蒙受不少損失。

科技股18日繼續大跌，那斯達克綜合指數下跌2.1%，而美國10年期國債殖利率觸及2年高點1.85%。以科技股為主的那指今年來下跌4.3%，而KBW銀行指數上漲了11%。

美國商銀的調查凸顯出銀行重新受到歡迎的程度。該調查於1月7日至13日進行，共有329名管理資產達1.1兆元的基金經理人作出回應。

德意志銀行發布的另一項調查顯示，在500多名受訪者中，大多數人認為美國科技股正處於泡沫之中。在上周對這些市場觀察者進行的調查中，49%同意該產業處於泡沫領域，而39%不同意，另外12%表示不知道。

市場走勢現在可能取決於上周展開的財報季。AJ Bell投資總監莫德(Russ Mould)表示，本周包括Netflix Inc、美國商銀和高盛集團在內的財報「可能成為主導天平傾斜方向的關鍵因素」。

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