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5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

湯加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

財經簡訊

財經新聞組／整理

Shopify聯手京東擴大中國電商

Shopify宣布與中國電商巨頭京東合作，協助美國商家在全球第二大經濟體內銷售商品。京東表示，將為Shopify上的品牌開設「加速通路」，經由其在中國的跨境電子商務網站進行銷售。京東表示，商家可以在3到4個星期內開店，而毋須按外國品牌在中國銷售申請所需的12個月。

易利信再就5G專利控告蘋果

瑞典的易利信(Ericsson)再度針對蘋果公司提起了另一組專利侵權訴訟。這是兩家公司就iPhone使用5G無線專利授權費進行的另一回合交鋒。由於2015年首次達成的為期7年電信專利授權合同續簽談判失敗，兩家公司已在美國相互起訴對方。

蘋果警告反壟斷法推升手機風險

蘋果18日在致國會議員的公開信中警告，參議院正在審查的反壟斷法案將增加iPhone用戶面臨安全漏洞的風險，部分原因是它們可能會迫使它開放在App Store之外下載App。參院本周將審議《美國創新和線上選擇法案》及《開放應用市場法案》，可能對蘋果和谷歌等公司產生重大影響。

星巴克與美團合作提供服務

星巴克宣布與中國大陸美團合作，擴大其中國外送和線上服務。這家美國咖啡巨頭表示，在中國經由美團App下單的客戶將擁有更多客製化選項。其客戶獎勵計畫（星巴克獎勵）的成員使用美團App將獲得與普通星巴克App相同的福利。

埃克森美孚承諾2050年零排放

埃克森美孚18日承諾2050年將其全球業務的淨碳排放量將降至零，趕上正在盡量減少碳足跡的競爭對手。埃克森美孚的2050計畫於去年首次揭露，涵蓋其石油、天然氣和化工生產以及這些業務消耗的電力碳排放。它並未對使用這些產品的消費者的碳排放做出承諾。

Nikola與Proterra協議提供電池

電動卡車製造商Nikola 18日表示，已與Proterra Inc就其semi卡車的長期電池供應達成協議。配備Proterra電池的Nikola卡車預計將於2022年第4季生產，原型電池系統將在第2季完成交貨。Nikola於2021年10月與LG Energy Solution簽訂長期供應協議，自2022年到2029年供應電池。

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