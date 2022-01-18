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蓋茲到懷俄明州小鎮蓋核電廠 推動減碳抗氣候變遷

編譯季晶晶／綜合外電
TerraPower公司在美國懷俄明州Kemmerer蓋核電廠。美聯社
TerraPower公司在美國懷俄明州Kemmerer蓋核電廠。美聯社

軟創辦人蓋茲（Bill Gates）去年11月到懷俄明州一個仰賴煤礦長達百年的小鎮Kemmerer，創辦了TerraPower公司，準備推動一項雄心萬丈對抗氣候變遷的計畫：於全美各地重啟核能技術。 

該公司宣布將建造一座非傳統的鈉冷式反應爐，會從當地電力公司Rocky Mountain Power預定2025年關閉的Naughton燃煤電廠招募工人。

美國有許多州把核能視為新興的解決方案，在從煤、石油和天然氣轉型減碳的過渡期，可用來填補空缺。

居民數大約2,700人的Kemmerer，認為Terra Power的計畫是地方急需的經濟助力。即將關掉的Naughton燃煤電廠大約雇了230人，另有一個專為該電廠供煤的礦場雇了將近300人，如果找不到下一個客戶，也有關閉的風險。

家裡好幾代都仰賴挖礦和燃煤廠的67歲退休礦工Ken Spears說：「Kemmerer需要一點東西，要不然會成一片荒蕪。」

懷州擁有美國最大的煤炭業，川普2016和2020年以承諾支持煤礦開採，在該州贏得近70%的支持率，但此地對於TerraPower非比尋常、取代煤炭的核電廠似乎並不擔心。

計畫中的Kemmerer反應爐透過液態鈉進行冷卻，根據TerraPower，其相對較小的 345兆瓦工廠能夠為大約345,000戶家庭供電，很安全而且比傳統水冷核電站便宜。

該公司的Natrium廠將使用更簡單便宜的無壓式冷卻劑和風扇系統，在緊急情況下不必依賴電力來停止核分裂。TerraPower計劃將這家電廠用在眼下不斷成長的可再生能源電網。

整個計畫將耗資高達40億美元，半數來自美國能源部，但隨著對無碳能源的需求成長以及興建更多的核電廠，成本應該會下降。

有個缺點是：該核電廠的鈾燃料至少一開始必須自俄羅斯進口，因為濃縮鈾必須濃縮到20%，比傳統核電廠高三倍。美國目前不因商業供電將燃料濃縮到這個程度。

懷俄明州 石油 減碳

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