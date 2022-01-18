未刪遭禁聯結 谷歌被俄開罰

莫斯科一家法院17日表示，已命令Alphabet旗下的谷歌支付400萬盧布（約合5萬2526美元）罰金，因為它沒有刪除俄羅斯禁止刊登的內容的聯結。這是這家美國科技巨頭近來一系列遭罰事件中的最新一起。

沃爾瑪插足元宇宙 推虛擬幣

沃爾瑪似乎正在涉險進入元宇宙，並計劃開發自有的加密貨幣和一系列非同質化代幣(NFT)。這家大型零售商上月底申請了幾個新商標，顯示其有意製造和銷售虛擬商品，包括電子產品、家居裝飾品、玩具、體育用品和個人護理產品。 在另一份文件中，該公司將向用戶提供虛擬貨幣以及NFT。

樂施會籲向10富翁課暴利稅

根據樂施會(Oxfam)一份題為「不平等的殺戮」的最新報告，新冠疫情讓富人變得更加富有，全球10大富翁的財富翻了一倍，從7000億元增至1.5兆元。而全球其他99%的人收入卻下降了。若對10大富翁課徵99%的暴利稅，就能籌集足夠資金支付全球疫苗費用，而他們還是比其他99%的人有錢。

停收Visa 卡 英國 亞馬遜喊卡

亞馬遜已經取消在英國停止接受Visa信用卡的計畫。原本這家電商巨頭將從1月19日起拒絕英國人在其平台上使用Visa發行的信用卡。但在17日發表聲明表示，這項改變「將不再發生」。發言人指出：「我們正與Visa密切合作，開發一種解決方案，使客戶能夠繼續在亞馬遜英國官網上使用Visa信用卡。」

微軟將發布內部性騷擾報告

蘭姆(Natasha Lamb)去年提議微軟發布有內部性騷擾的調查報告，經股東大會投票通過。微軟13日表示將調整其政策並在春季發布相關報告。蘭姆是投資 公司Arjuna Capital的創始合夥人兼投資組合經理人，根據監管文件，Arjuna擁有價值近2000萬元的微軟股份。

生產抗疫口服藥 輝瑞在法投資

輝瑞宣布將在法國新增一處生產新冠抗疫藥丸的生產設施，作為未來5年在該國投資5.2億歐元（5.94億美元）的計畫之一。輝瑞打算推動全球生產藥物paxlovid戰略，根據臨床試驗數據，該藥物被發現在預防重病高風險患者住院和死亡方面的有效性接近90%。