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美股最錢線／長期抗戰 5個股看好

財經新聞組／綜合報導

隨著世界步入另一年新的疫情，投資人必須適應不斷變化的宏觀經濟力量和趨勢。通膨上升、聯準會(Fed)縮減寬鬆政策，以及因當前新冠病例激增而挫傷的勞動力，都在影響股票的每日走勢。

根據TipRanks網站資料，華爾街分析師正在重點關注5支股票，認為它們能撐得住這場長期戰爭。

Take-Two Interactive

Take-Two Interactive於1月10日宣布將以127億元收購FarmVille創造者Zynga，投資人似乎對這筆交易意見不一，但Jefferies頂級分析師烏爾克維茲(Andrew Uerkwitz)重申他的看多立場，將該股評為「買入」，目標價231元。

他認為近期Take-Two股價的疲軟為投資人提供了一個有吸引力的長期買入點。就其核心業務而言，該公司強大的通路及部分由功能更強大的硬體帶來的行動遊戲銷售增加讓人樂觀。而且，目前遊戲族比以往都更熟悉使用手機平台。

迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)

消費周期股可能會受到全球供應鏈限制影響，但一旦緩解，這些公司可能會獲得相當大的上漲空間。其中一家公司就是Dick's Sporting Goods，該公司一直有效管理其庫存並優化其供應鏈。

Williams Trading分析師波瑟(Sam Poser)指出，認公司的消費者參與度不斷提高，並更加重視與Nike等公司保持牢固的供應商關係。他將該股評為「買入」，目標價180元。

這位分析師還提到，迪克體育用品一直在「投資員工」。此外，路邊取貨等垂直整合措施提高了營業獲利率並為客戶帶來了更多便利。

思科

事實證明，向數位化轉型對思科系統來說是個福音。Tigress Financial Partners分析師凡因塞思(Ivan Feinseth)表示，思科會繼續保持其「全球IP連接和網路設備提供商的領導地位」，並將該股評為「買入」，目標價73元。

他表示，在視訊會議日益普及以及對更高網速和容量的全方位需求的時代，思科將充分利用此一優勢。

微軟

即使許多科技公司都在雲端解決方案中占有一席之地，但並非所有公司都能像微軟那樣為2022年做好充分準備。Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)看漲該股，對其在Azure雲端上的強勁支出感到鼓舞，並表示該業務將很快「達到下個成長階段」。 並將該股評為「買入」，目標價定在375元。

艾夫斯指出，遠距雲端服務的潛在市場總價值可能高達1兆元，微軟可以從亞馬遜的AWS那裡爭取市占率。此外，Office 365近日調漲價格，也可視為50億元的「戰略性賭注」。該公司「將在未來12個月內達到3兆元市值」。

Zscaler

Needham & Co分析師韓德森(Alex Henderson)將雲端企業和網安公司Zscaler視為「具有非凡長期價值潛力的獨特投資標的」。他表示，該公司一直在加強其銷售能力並提高客戶轉化率。將該股評為「買入」，目標價418元。

Zscaler的基本面非常有利，已在推高其銷售數字和營業獲利率目標，並且預計長期看來將擁有可觀的自由現金流。即使利率上升，Zscaler也能跑贏市場。（財經新聞組）

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