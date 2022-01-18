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美國推電動車 鋰生產跟不上

財經新聞組／綜合報導

幾乎所有主要汽車製造商都宣布向電動車轉型。特斯拉在2021年交車數近100萬輛，而Rivian和Lucid等少數新創電動車公司正在推出新車型。為了給所有電動車供電，就需要電池，而且是很多，但美國面臨鋰的來源困境。

根據Benchmark Mineral Intelligence的數據，到2030年，電動車成長將占鋰需求的90%以上；但鋰也存在於手機、電腦、陶瓷、潤滑劑、藥品中，並且對於太陽能和風能儲存至關重要。

Lithium Americas CEO伊凡斯(Jon Evans)說，「它就像體內的血液。」「它是讓鋰離子電池運作的化學成分，即使現在正在研究下一代電池，目前它仍然是所有電池技術的共同點。」

這種可充電電池中的重要礦物質被譽為「白色黃金」，並且熱潮早已開始。

鋰價自2021年1月以來上漲了280%，建立本土鋰供應已成為當代版的石油安全議題。但如今美國卻遠遠落後，根據美國地質調查局(USGS)的數據，全球只有1%的鋰在美國境內開採和加工。

世界上80%以上的原始鋰是在澳洲、智利和中國開採。根據國際能源署(IEA)的數據，中國控制著全球半數以上的鋰加工和精煉，擁有全球四分之三的鋰離子電池巨型工廠。

鋰不算是稀有金屬。根據USGS數據，美國儲量近800萬噸，位居世界前5位。但美國只有一個運作中的鋰礦，在內華達州Albemarle的Silver Peak。

目前在內華達州、北卡羅來納州加州和阿肯色州等地有幾個本國鋰礦開採計畫正在進行中。

Controlled Thermal Resources正在加州Salton Sea開發一項鋰計畫，由該地地熱發電廠抽出的鹽水中提取鋰。Salton Sea曾是熱門的旅遊目的地，但由於乾燥的條件導致大量湖泊乾涸，已成現代歷史上最嚴重的環境和公衛危機之一。加州正試圖改造該地區，稱其為「鋰谷」，並希望產生振興該地區所需的收入。

去年夏天，通用汽車宣布對Controlled Thermal Resources投資數百萬元，並獲得為其電動車採購國產鋰的優先權。

Piedmont Lithium希望重振位於北卡羅來納州Charlotte附近的舊鋰礦區。該公司於2020年簽署一項協議，為特斯拉提供來自當地礦床的鋰，但該計畫因遲未獲得許可而推遲。

Lithium Americas計畫在Thacker Pass建立一個露天礦，該礦位於內華達州Reno以北約200英里的一座已滅絕的超級火山內，是美國最大的鋰儲量之一。目前處於最後的核可階段。

但是沒有人想在自家後院採礦，而Thacker Pass和其他計畫都因訴訟和環保主義者的反對、核可延誤以及該地區美洲原住民部落的反對而停滯不前。

電動車 北卡羅來納州 加州

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