美國推電動車 鋰生產跟不上

幾乎所有主要汽車製造商都宣布向電動車 轉型。特斯拉在2021年交車數近100萬輛，而Rivian和Lucid等少數新創電動車公司正在推出新車型。為了給所有電動車供電，就需要電池，而且是很多，但美國面臨鋰的來源困境。

根據Benchmark Mineral Intelligence的數據，到2030年，電動車成長將占鋰需求的90%以上；但鋰也存在於手機、電腦、陶瓷、潤滑劑、藥品中，並且對於太陽能和風能儲存至關重要。

Lithium Americas CEO伊凡斯(Jon Evans)說，「它就像體內的血液。」「它是讓鋰離子電池運作的化學成分，即使現在正在研究下一代電池，目前它仍然是所有電池技術的共同點。」

這種可充電電池中的重要礦物質被譽為「白色黃金」，並且熱潮早已開始。

鋰價自2021年1月以來上漲了280%，建立本土鋰供應已成為當代版的石油安全議題。但如今美國卻遠遠落後，根據美國地質調查局(USGS)的數據，全球只有1%的鋰在美國境內開採和加工。

世界上80%以上的原始鋰是在澳洲、智利和中國開採。根據國際能源署(IEA)的數據，中國控制著全球半數以上的鋰加工和精煉，擁有全球四分之三的鋰離子電池巨型工廠。

鋰不算是稀有金屬。根據USGS數據，美國儲量近800萬噸，位居世界前5位。但美國只有一個運作中的鋰礦，在內華達州Albemarle的Silver Peak。

目前在內華達州、北卡羅來納州 、加州 和阿肯色州等地有幾個本國鋰礦開採計畫正在進行中。

Controlled Thermal Resources正在加州Salton Sea開發一項鋰計畫，由該地地熱發電廠抽出的鹽水中提取鋰。Salton Sea曾是熱門的旅遊目的地，但由於乾燥的條件導致大量湖泊乾涸，已成現代歷史上最嚴重的環境和公衛危機之一。加州正試圖改造該地區，稱其為「鋰谷」，並希望產生振興該地區所需的收入。

去年夏天，通用汽車宣布對Controlled Thermal Resources投資數百萬元，並獲得為其電動車採購國產鋰的優先權。

Piedmont Lithium希望重振位於北卡羅來納州Charlotte附近的舊鋰礦區。該公司於2020年簽署一項協議，為特斯拉提供來自當地礦床的鋰，但該計畫因遲未獲得許可而推遲。

Lithium Americas計畫在Thacker Pass建立一個露天礦，該礦位於內華達州Reno以北約200英里的一座已滅絕的超級火山內，是美國最大的鋰儲量之一。目前處於最後的核可階段。

但是沒有人想在自家後院採礦，而Thacker Pass和其他計畫都因訴訟和環保主義者的反對、核可延誤以及該地區美洲原住民部落的反對而停滯不前。