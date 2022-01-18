通膨+供應鏈緊張 Peloton漲價

Peloton即將開始認真地向客戶收取更高費用，因其飛輪和跑步機因通貨膨脹 率和供應鏈 的成本上升。

根據其官網通告，從1月31日開始，該公司將要求客戶額外支付250元的飛輪送貨和安裝費用，跑步機則是額外新增350元。這將使這些產品的價格分別達到1745元和2845元。

在此之前，Peloton表示250元和350元的送貨和組裝費用已包含在原本產品的總價中。

根據其官網，Peloton新款Bike+產品的售價為2495元，並未改變。

Peloton在英國、德國和澳大利亞的官網上也發布了類似的訊息，宣布將從1月31日開始調漲。

在公司管理層最近一次會議上，Peloton行銷長兼傳播長崔斯達(Dara Treseder)表示，這些價格變化是由於通貨膨脹加劇和供應鏈費用增加所致。

她說，「現在各家企業都在調高價格。宜家(IKEA)剛剛漲價。我們只是採取中庸之道。」並補充說，不希望此舉被視為對顧客的「釣魚」手法。

Peloton一位女發言人指出，「與許多其他企業一樣，Peloton也正感受到全球經濟和供應鏈挑戰的影響。」「即使調價，我們仍然能在網路健身 方面提供最佳價值，並為消費者提供各種融資選擇，使Peloton能夠為廣大觀眾所接受。」

其連網的健身用戶為點播內容支付的每月39.99元的費用將維持不變。