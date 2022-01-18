價值型股 平均獲利上看30%

財報是本周美股風向球。（歐新社）

本周美股焦點轉向第4季財報，與科技股相比，預計對經濟敏感的個股獲利成長將更為強勁。

這個財報季也是檢驗價值型類股和周期性類股表現將優於科技股的時刻，同時投資人也可直接了解企業如何應對通膨。

瑞士信貸首席美國股票 策略師戈盧布(Jonathan Golub)表示，「預計平均獲利將同比增加20%。而價值型可能會更高，約為25%至30%。」「這完全與占約20%的市場將成長95%至100%的預期相結合。每個類股都比科技表現要好。」

根據他的估計，史坦普科技類股的獲利預計只成長11%。他說：「能源、材料、工業，這些舊經濟公司預計獲利成長將更好，不僅是現在」，而且還包括之後幾季。

預計材料類股獲利將增加62%，工業部門將增加52%。自去年損虧之後，能源類股獲利預計將大幅上升。消費性非必需品獲利成長預計為33.9%，而同樣被視為周期性股票的金融股獲利預計僅增加2%。

戈盧布說，「當通膨達到這些水平時，有些公司自然會是贏家，而另一些則不是。它們是通膨的最大受益者。」「當你看到市場走高時，不應該只關注科技股。今年成長10%還不錯，但其他人表現會更好。」

幾家主要銀行14日公布了上季財報，本周各行各業的財報將變得更加繁忙。高盛、Travelers和美國商銀等金融機構以及Netflix和消費品牌巨頭寶鹼公司都將發布財報。運輸公司包括 J.B. Hunt Transport Services、聯合航空和Union Pacific也一樣。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示，預計科技股將繼續受到10年期美國國債殖利率 的影響。10年期美國國債殖利率14日收1.79%，略低於近期高點1.8%。

隨著聯準會(Fed)重申其鷹派立場，10年期國債殖利率大漲。Fed透露在12月會議上討論了縮減資產負債表的問題。這可能會導緻Fed進一步收緊政策，而之前已經暗示今年可能會升息3次。

富國銀行分析師舒馬赫(Michael Schumacher)表示，在1月25日至26日會議之前Fed官員已經進入緘默期，「10年期和30年期債券拍賣已經結束。近期的重大催化劑已經發生，相信本周會很平靜。」

索斯尼克則預計波動將繼續，科技將繼續受到重擊，「我認為可能會出現的是，任何股價上揚都會付出合理的代價。」