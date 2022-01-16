華爾街預測：Fed 3月恐升息2碼 今年恐升4次

隨著美國的通膨率攀抵近40年來高峰，華爾街正更加預期聯準會今年可能不只升息三次，部分投資人更預測可能在3月一口氣升息兩碼。(路透)

隨著美國的通膨率攀抵近40年來高峰，華爾街 正更加預期聯準會（Fed）今年可能不只升息 三次，部分投資人更預測Fed可能在3月一口氣升息兩碼。摩根史丹利（大摩）則預期，Fed今年將升息四次、每次一碼，並拖累美股最多跌20%。

愈來愈多華爾街經濟學家都預期，Fed今年升息次數可能超過三次。Fed上月公布官員利率預測落點的「利率點狀圖」顯示，多數官員預估今年會三度升息一碼 ，但愈來愈多官員開始認為可能會升息四次以上。Fed理事沃勒上周便暗示，若通膨居高不下，升息四或五次可能是適當之舉。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利也指出，Fed升息超過三次，是合理的。

大摩14日則發布研究報告預測，Fed將從3月開始，每季調高基準利率一碼，全年共升息四次，Fed也將在7月宣布縮減資產負債表，相當於再升息一次。

大摩預料，Fed在7月宣布縮表後，將在8月啟動真正的量化緊縮（QT）程序，公債與抵押貸款證券（MBS）的最高縮減上限將分別設定在250億及150億美元，9月再分別上調至500億及300億美元。大摩預估，Fed明年將再升息兩次，同時繼續縮表。

大摩策略師也預期，標普500指數上半年可能重挫10%至20%，年底的基準目標為4,400點，該指數今年來已跌逾2%至4,659點。

彭博資訊策略師更認為，Fed可能在3月採取「震撼手段」，一口氣升息至少2碼，展現要認真解決通膨問題的決心，而且提前積極行動，也將降低殖利率 曲線倒掛和經濟衰退的風險。這將是Fed自2000年5月以來，升息幅度首度超過1碼。

華爾街資深人士考夫曼（Henry Kaufman）也提出類似觀點，因為Fed花愈長時間抑制高通膨，通膨心理就愈可能深植於私人部門。億萬富豪投資人艾克曼（Bill Ackman）則指出，Fed必須在3月升息兩碼，以「恢復信譽」。