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小摩：Fed抗通膨 恐升息7次

財經新聞組／綜合報導
摩根大通銀行執行長戴蒙預言，Fed為了制伏通膨，可能必須升息七次，升幅將超出市場預期。（路透）
摩根大通銀行執行長戴蒙預言，Fed為了制伏通膨，可能必須升息七次，升幅將超出市場預期。（路透）

美國聯準會（Fed）本月開會在即，決策官員紛紛發表公開談話，強烈暗示最快3月就可能開始提高利率，以抑制居高不下的通膨。摩根大通銀行執行長戴蒙則預言，Fed為了制伏通膨，可能必須升息七次，升幅將超出市場預期。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）14日在一場虛擬會議上表示，今年開始升息很「合理」，聯準會也即將確定要升息。他說：「目睹通膨高於我們所願，且未見到下滑跡象…基於明確跡象顯示就業市場非常強勁，我們快要決定啟動那個過程（逐步讓基準利率從極低水準升回常態水準）。那是合理的。」紐約聯準銀總裁有利率決策的永久投票權。

威廉斯未明說預期何時啟動升息，但過去一周來約六位決策官員紛紛暗示或明示，時機可能就在3月。Fed主席鮑爾和副主席提名人布蘭納德都強調控制通膨很重要，其他官員甚至提及3月出手的必要性，和今年可能升息四、五次。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）同日在另一場線上會議也表示，Fed「必須調整政策」，因為沒什麼跡象顯示升到近40年來最高的通膨會自行了斷。她說，Fed必須提高利率，引導需求降到與受限的供應相符，以確保物價穩定。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於25至26日開會，這是進入緘默期前最後一波官員公開談話 。

身為華爾街最大銀行執行長的戴蒙14日在財報法說會上預言，Fed日後升息幅度將出乎市場所料，並警告緊縮政策手法未必像部分人士期待的那般「柔美」。

戴蒙說，Fed為抑升通膨，可能須提高利率七次之多，但他未明說可能多快會發生。

他說：「依我之見，很有可能超過四次，也許六、七次。」

美國上月消費者物價指數（CPI）年增率衝上7%，促使市場上調對Fed今年升息次數預測。

利率交換市場顯示，今年Fed可能升息三、四次，每次提高利率1碼（0.25個百分點）。

利率 升息 威廉

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