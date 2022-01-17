2021年前10名飆股 各有勝點

新的一年已經開始，回顧2021年，股市表現最好的10支股票 橫跨不同領域，其中包括一家電動車製造商，但可別總認為時勢造英雄，一家企業股價 亮眼未必靠產業趨勢，而是有各種因素，用心探究個股致勝關鍵有助於將來選股。

理財資訊網站Grown與媒體CNBC、理財業者Acorns互為關係企業，該團隊採用金融數據軟體公司FactSet Research Systems數據，從追蹤美股1000大企業的羅素1000指數(Russell 1000)股票中找出2021年投資 報酬率最高的10支股票，深入分析。

投資報酬率前十大排行榜公司名稱和投資報酬率依序是GameStop投資報酬率688%、UpstartHoldings報酬率271%、戴文能源(Devon Energy)179%、大陸資源(Continental Resources)175%、美國鋁業(Alcoa)158%、馬拉松石油(Marathon Oil)146%、莫德納(Moderna)143%、網路安全設備業者飛塔(Fortinet)142%、簽名銀行(Signature Bank)139%、福特汽車(Ford)136%；這10支股票投資報酬率遠高於羅素1000指數報酬率25%。

進入新的一年，以上清單可提供一些背景或觀點。

然而，看著這些股票過去一年表現可圈可點，打算調整投資組合的人如果想到「逢低買進、逢高賣出」原則，是不是就該避開這些高價股票？或者，應著眼於這些股票可能繼續上漲而追進購買？

全球最大的獨立研究公司之一CFRA投資策略長斯托瓦爾(Sam Stovall)表示，整體而言，看漲而追進購買比較對，從走勢動能看，寧可擁有去年的贏家，而非去年的輸家，行情落後往往需要克服很多阻力才能走高。

斯托瓦爾補充，投資傳奇人物林奇(Peter Lynch)應該同意這種看法，他1977至1990年間擔任Fidelity Magellan經理時股市投資常常勝利，他曾提到，人們總是太快賣掉行情上漲的股票、太慢賣掉市場輸家。

這番論點並不是要人們不顧一切去搶購2021年投資報酬率前十名的股票，但用心了解為什麼這些股票是贏家，必可從中歸納出重要訊息，有助於未來投資成功。

2021年排行榜也跟往年一樣讓人驚嘆連連，追隨社群媒體追捧暴紅股票meme-stock的人看到GameStop投資報酬率名列前茅不至於震驚，但即使密切關注市場，可能也沒想到福特公司會憑藉電動車業務躋身榜單，取代2020年表現最好的電動車霸主特斯拉。

排行榜前十大企業入榜原因各不同，但其股票可概分為三大類。

第一類：價格上漲受益者。三家從事石油和天然氣勘探生產的公司2021年取得可觀回報；戴文能源、大陸資源和馬拉松石油是能源業的上游業者，因原油價格上漲大大受益。

美國鋁業也因鋁價上漲受益。

第二類：經營潮流業務的公司。市場觀察人士看好這些公司營業項目未來幾年將迅速擴張，例如Upstart Holdings，使用人工智能評定消費貸款者的信用，又如飛塔，專門提供網路安全技術，此外，福特公司藉由新的電動車計畫贏得投資者信心。

第三類：電子遊戲業者Gamestop。這家公司登上榜首，有其獨到的致勝籌碼，其股價備受線上交易員提攜，這些人2021年初大舉「軋空」(short-squeeze)，並繼續購買和持有股票。股價在去年1月飆升至325元，2月跌至41元，年底收報148元。

十家企業入榜原因不同，但分析這些公司股價上漲可歸納出一些通則。

斯托瓦爾說，分析亮麗股票時要首重其成功祕訣；他以Gamestop為例， 是什麼因素導致股價上漲？答案是迷因投資者(meme investors) 在網路或社交平台上追捧，很難研判接下來是否會繼續上漲，說不定一敗塗地。

或許有理由相信某支股票或某一類公司股價將可持續走高，好比說，根據華爾街分析師預估2022年油價將續漲而研判上游能源業者展望看好，又好比利率料將走高使銀行受益，因而看好簽名銀行。

斯托瓦爾表示，這正是要開始研究每一家公司之處，查看預期收益，推估其本益比，衡量公司是否以有吸引力的價值進行交易，建議與同業其他公司比較，看看是否合理， 此外，可上網查華爾街分析師對該股票的看法。總之，盡可能搜尋資訊做出明智決定。

無論對某特定公司或股市某一類股有何看法，都不要孤注一擲、投資過度集中。

專家建議採「核心和衛星」法(core and satellite)，用絕大多數資金建立廣泛多元化的核心投資組合，並用較小投資組合調整資金配置或探索其他投資點子。

斯托瓦爾說，調整衛星組合前務必先了解核心組成，例如想側重能源股，而既有核心投資組合主要追蹤史坦普500指數基金，能源股比例將低於3%，若想增持能源股，可能須增加5個百分點持股量；如何增加持股取決於對風險的承受力和投資信念，可選擇激進或保守模式。