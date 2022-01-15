終於反映台積電利多 費半大漲逾2% 美股下周全看財報

費城半導體指數大漲2.3%，得以真正反映台積電看好半導體前景的利多，一吐上個交易日的怨氣。美聯社

美國股市由科技股領軍反攻，史坦普500指數 和那斯達克 綜合指數周五尾盤止跌轉正，費城半導體指數更大漲2.3%，得以真正反映台積電 看好半導體前景的利多，一吐上個交易日的怨氣。下周投資人將關注陸續公布的企業財報，通膨既然居高不退，他們預料景氣循環股的表現將優於科技股。

美國大銀行財報黯淡，加上零售銷售和製造業數據疲弱，美股周五開盤走弱，但史坦普500指數和那斯達克指數尾盤收復失地，終場各漲0.1%和0.6%，但道瓊工業指數收盤仍下跌逾200點。周五反攻之下，史坦普和那指仍不足以扭轉整周頹勢，各跌0.3%。那指至此已連續三周下挫，史坦普和道指也連二周下跌。

倒是費城半導體指數在晶片設備股助攻之下，周線大漲2.8%。台積電本周宣布今年資本支出將增加1/3至最高440億美元，台積電周五續漲1.1%。可望受益的晶片設備股上個交易日遭科技股大盤打壓，周五才紛紛補漲，科林研發（Lam Research）和應用材料分別大漲6.3%。

那斯達克周五在經濟前景不明之際，受到部分投資人重回大型成長股的支持。臉書母公司Meta、微軟、特斯拉、Netflix漲幅均在1%以上。

摩根大通執行長戴蒙表示，聯準會（Fed）可能升息多達七次，且政策緊縮過程未必會像部分人士以為那麼「和風細雨」。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯則表示，鑒於當前勞動市場非常強勁，聯準會即將決定逐步升息。

嘉信理財（Charles Schwab）主管弗萊德瑞克說：「通膨漲到數十年來最高，這對市場真是個問題。3月將會升息，這終究是一條出路，若通膨同時仍然居高不下，那市場可能繼續掙扎。」

那斯達克今年以來已下跌4.8%，史坦普和道瓊工業指數各跌2.2%和1.2%。接下來陸續公布的企業財報，將成為美股的救星，同時，也將考驗價值股和景氣循環股接下來表現將優於科技股的說法。

瑞士信貸首席美國證券策略師葛路伯（Jonathan Golub）說：「獲利年增率預料有20%的成長，可能出乎意料而來到25%至30%。」不過，他指出，投資人一面倒地認為占大盤20%的循環股、能源、材料、工業、非必須消費股，整體預料會成長95%到100%，表現會比科技股更好。

葛路伯說：「通膨高漲至此，這些公司是通膨的最大贏家，不該再看科技股。」