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基本面夠硬 專家：科技跌勢不會太長

財經新聞組／綜合報導

今年以來科技股遭逢大幅拋售，不過，《金融時報》報導，即使開局不利，現在就斷言從1月的跌勢預言科技股命運會跌得更深還為時過早。

專欄作家華特斯(Richard Waters)寫道，股市未來將更為謹慎，但這不會削弱支撐科技業崛起的強大潮流：轉型至雲端計算和線上購物、遠距工作及娛樂的興起。

Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)認為，最近科技股重挫對那些願意逢低進場的投資人來說是個買入良機。在他看來，這些推動第4次工業革命的長期科技贏家正處於「超賣」狀態。

根據未來12至18個月的巨大成長前景，他認為科技股極具吸引力，即使聯準會(Fed)政策變化和新冠疫情可能引發波動。

在最近這波跌勢中，傳統科技巨頭再次展現出其防禦性能。得益於蘋果公司去年底的反彈，Meta、蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet這被泛稱為FAAMG的五大公司，整體市值自去年11月初以來僅小幅縮水。之後蘋果股價上揚15%，Meta小漲0.9%，亞馬遜、谷歌、微軟則下跌4.4%至7.9%不等。

華特斯寫道：「無論經濟形勢好壞，華爾街都認為，投資這幾家公司就像把錢存入銀行。」

外界猜測，蘋果上季業績將優於預期，並會發表強勁財測。此外，該公司還可能推出AR/VR頭戴設備，有望成為股價的最新催化劑。摩根大通和Evercore ISI最近都重申「加碼」評級，目標價上看210美元。

Meta營收前景也被看好。分析師預計Meta今年營收成長19%，可能是FAAMG中成長力道最强的公司。

被視為科技股中的價值型個股基本上也成為中流柢柱。英特爾和IBM雖然可能面臨嚴峻挑戰，但自去年11月以來，兩家公司股價分別上漲了12.9%和14.3%。

蘋果 股價 營收

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