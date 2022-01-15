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二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

財經新聞組／綜合報導
二手車價格創本世紀新高。（路透）
二手車價格創本世紀新高。（路透）

雖然拜登總統對通膨見頂感到樂觀，但二手車價格繼續上漲，達到本世紀最高水平。

拜登政府將通貨膨脹率上升的大部分原因歸咎於二手車。白宮承認，目前它無法幫助降低車價。

在過去20年中，二手車對通貨膨脹的貢獻平均為零。根據勞工統計局的數據，現在它的年增率超過1%。

12月商品和服務物價上漲0.5%，而二手車價格上漲3.5%。根據對價格變化和對二手車需求的加權計算，勞工部估計二手車價格對整體0.5%的增幅貢獻了0.112個百分點。

白宮經濟顧問伯恩斯坦(Jared Bernstein)表示，二手車價格對整體總體通膨的影響也創下歷史新高。他發現二手車對總體通膨的影響「明顯且發人深省」。

伯恩斯坦的看法反映出大多數經濟學者的觀點，他寫道，造成二手車通膨及其對消費者物價指數(CPI)影響的主要供應鏈問題，在於用來製造新車的晶片短缺。

經濟學者表示，短缺的源頭是新冠疫情。在過去2年中，全球各地工廠關閉並中斷航運。根據產業調查機構Cox Automotive的數據，這些物流障礙被認為是2021年二手車價格大幅上漲25%的最大嫌犯。

但疫情改變了消費者對汽車的需求，並迫使數十萬人在2020年取消或延後旅遊計畫。但由於疫苗和公衛規定放寬，現在人們可以同時安排假期和其他旅行。

Cox Automotive資深經濟學者兼產業調查資總監切斯布魯(Charlie Chesbrough)表示，「還有很多需求尚未得到滿足。」「在市場能夠重建以滿足需求並為提供足夠產品前，美國市場將繼續保持非常強勁的銷售。」

簡單一句話：沒有新車，就不會有二手車。

Cox Automotive報告，二手車平均零售價在12月創下超過2.8萬元的新紀錄。

切斯布魯說：「幾乎沒有理由期望短期內看到二手車市場出現任何形式的價格下跌。」

二手車 勞工部 拜登

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