銀行股不給力 股指連跌兩周

主要銀行股在14日公布財報後下跌，拖累美股今年第二周繼續收跌。

道瓊工業平均指數 下跌201.81點或0.56%至3萬5911.81點。史坦普500指數小漲3.82點或0.08%至4662.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚86.94點或0.59%至1萬4893.75點。

按資產計算，美國第一大銀行摩根大通的獲利和營收 超出預期，但股價 下跌6.26%。該公司獲利主要來自大量信貸儲備釋出，財務長巴納姆(Jeremy Barnum)警告，該公司可能會在未來2年無法達到關鍵獲利目標。

花旗集團下跌1.32%，該行營收超出預期，但獲利利下降26%。摩根史坦利和高盛的股價也下跌。

與此同時，在營收超過預期後，富國銀行上漲3.53%。CEO沙夫(Charles Scharf)在財報聲明中表示，貸款需求在下半年回升。

在宣布調升美國和加拿大用戶的訂費後，Netflix上漲1.25%，有助那指跑贏大盤。

在澳門政府宣布將只開放6張賭場牌照後，賭場股票是14日的另一個亮點。拉斯維加斯金沙集團上漲14.15%，而永利度假村上漲8.6%。隨著原油價格上漲，石油股也表現出色。

本周三大股指均下跌。那指下跌0.28%，道指和史指分別下跌0.30%和0.88%。