谷歌 10億元買下英國辦公樓

在等待其嚴重延遲的英國總部建設工作完成之際，谷歌以10億元價格在倫敦買下一個色彩繽紛的辦公空間。谷歌14日宣布收購位於倫敦西區的Central St. Giles大樓所有樓層，之前谷歌就已進駐該大樓許多樓層。谷歌在英國有6400名員工，並承諾在未來幾年創造可容納1萬人的辦公空間。

富國銀第4季獲利較上年倍增

富國銀行14日公布第4季財報，獲利較上年同期倍增，主要得益於出售其企業信託和資產管理業務的收益。這家美國第四大銀行表示，截至12月31日當季，獲利從一年前的30.9億元或每股66分增至58億元或每股1.38元。高於Refinitiv分析師平均預期的每股1.13元。

花旗獲利大減26% 仍超預期

花旗集團第4季獲利下降26%，但仍超出市場預期，因為其投行業務的強勁成長緩解了支出增加帶來的衝擊。截至12月31日當季，花旗集團獲利從去年同期的43億元或每股1.92元降至32億元或每股1.46元。剔除剝離亞洲資產帶來的成本影響，該行每股獲利1.99元；高於Refinitiv分析師平均預期的1.38元。

可買特斯拉 商品 狗狗幣 大漲

特斯拉開始接受加密貨幣作為某些商品的支付方式後，狗狗幣價格在14日大漲逾15%，之後回吐漲幅。特斯拉CEO馬斯克14日稍早在推特上表示，特斯拉商品可以用狗狗幣購買。根據Coindesk數據，在美東時間1:19左右，狗狗幣突破0.20元，然後漲幅消退。至美東時間7:06時上漲逾9%至0.18元。

12月零售額減1.9% 遠低預期

商務部報告，由於物價飆升對支出造成很大影響，12月零售額下降1.9%，遠低於《道瓊》估計的下降0.1%。不包括汽車的銷售額下降2.3%，與預期成長0.3%背道而馳。除了12月大跌外，11月的增幅也從初值0.3%下修至0.2%。但若經通膨調整，2021年零售額將較上年增加16.9%。

12月製造業產值意外下滑0.3%

聯準會(Fed)公布統計，12月製造業產值意外下滑0.3%，與預期成長0.3%相反，反映出製造商持續受困於原材料和勞動力短缺問題。11月數據修正後為成長0.6%。包括礦業和公用事業產值在內的總工業產值下降0.1%，也與預期成長0.2%相背。