我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌10億元買下英國辦公樓

在等待其嚴重延遲的英國總部建設工作完成之際，谷歌以10億元價格在倫敦買下一個色彩繽紛的辦公空間。谷歌14日宣布收購位於倫敦西區的Central St. Giles大樓所有樓層，之前谷歌就已進駐該大樓許多樓層。谷歌在英國有6400名員工，並承諾在未來幾年創造可容納1萬人的辦公空間。

富國銀第4季獲利較上年倍增

富國銀行14日公布第4季財報，獲利較上年同期倍增，主要得益於出售其企業信託和資產管理業務的收益。這家美國第四大銀行表示，截至12月31日當季，獲利從一年前的30.9億元或每股66分增至58億元或每股1.38元。高於Refinitiv分析師平均預期的每股1.13元。

花旗獲利大減26% 仍超預期

花旗集團第4季獲利下降26%，但仍超出市場預期，因為其投行業務的強勁成長緩解了支出增加帶來的衝擊。截至12月31日當季，花旗集團獲利從去年同期的43億元或每股1.92元降至32億元或每股1.46元。剔除剝離亞洲資產帶來的成本影響，該行每股獲利1.99元；高於Refinitiv分析師平均預期的1.38元。

可買特斯拉商品 狗狗幣大漲

特斯拉開始接受加密貨幣作為某些商品的支付方式後，狗狗幣價格在14日大漲逾15%，之後回吐漲幅。特斯拉CEO馬斯克14日稍早在推特上表示，特斯拉商品可以用狗狗幣購買。根據Coindesk數據，在美東時間1:19左右，狗狗幣突破0.20元，然後漲幅消退。至美東時間7:06時上漲逾9%至0.18元。

12月零售額減1.9% 遠低預期

商務部報告，由於物價飆升對支出造成很大影響，12月零售額下降1.9%，遠低於《道瓊》估計的下降0.1%。不包括汽車的銷售額下降2.3%，與預期成長0.3%背道而馳。除了12月大跌外，11月的增幅也從初值0.3%下修至0.2%。但若經通膨調整，2021年零售額將較上年增加16.9%。

12月製造業產值意外下滑0.3%

聯準會(Fed)公布統計，12月製造業產值意外下滑0.3%，與預期成長0.3%相反，反映出製造商持續受困於原材料和勞動力短缺問題。11月數據修正後為成長0.6%。包括礦業和公用事業產值在內的總工業產值下降0.1%，也與預期成長0.2%相背。

谷歌 特斯拉 狗狗幣

上一則

特斯拉商品開放狗狗幣付款

下一則

基本面夠硬 專家：科技跌勢不會太長

延伸閱讀

中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅

中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅
馬斯克宣布狗狗幣可買特斯拉產品 激勵狗狗幣大漲

馬斯克宣布狗狗幣可買特斯拉產品 激勵狗狗幣大漲
特斯拉與中國電動車製造商廝殺 嘉惠了輝達

特斯拉與中國電動車製造商廝殺 嘉惠了輝達
特斯拉共同創辦人：電動車銷售將起飛 但產能恐跟不上

特斯拉共同創辦人：電動車銷售將起飛 但產能恐跟不上

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41
哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。(美聯社)

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

2022-01-08 16:25

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議