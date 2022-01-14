我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC研究：兒童染疫恐增罹糖尿病風險

拜登宣布：擴大發放10億個免費居家檢測盒

億萬富翁1.9億賣公寓 紐約房產最昂貴售價之一

中央社／紐約13日綜合外電報導
一戶可俯瞰紐約中央公園的頂樓4房公寓以1億9000萬美元出售，這是紐約房地產史上最昂貴的售價之一。圖為紐約中央公園的沃爾曼溜冰場。Getty Images
一戶可俯瞰紐約中央公園的頂樓4房公寓以1億9000萬美元出售，這是紐約房地產史上最昂貴的售價之一。圖為紐約中央公園的沃爾曼溜冰場。Getty Images

華爾街日報」今天報導，一戶可俯瞰紐約中央公園的頂樓4房公寓以1億9000萬美元出售，這是紐約房地產史上最昂貴的售價之一。

根據華爾街日報（Wall Street Journal），賣家是醜聞纏身的美國億萬富翁奧奇（Daniel Och），他在兩年前才以9300萬美元、即目前出售價格的一半買下這戶公寓。

根據華爾街日報，這戶9800平方英尺（900平方公尺、約275坪）的公寓位在曼哈頓中心的中央公園南220號，是紐約歷來地產交易最貴的物業之一。

報導中說，公寓被匿名買家買走。

報導中並說，美國對沖基金經理人格里芬（Ken Griffin）2019年以2億3800萬美元購買同一棟摩天大樓的另一戶公寓，這是美國私人住宅有史以來最高售價。

富比世（Forbes）估計，現年61歲的奧奇資產淨值約41億美元。

他創建了紐約奧奇-齊夫資本管理公司（Och-Ziff Capital Management），不過因奧奇直接涉入一項賄賂醜聞，這家公司2019年9月改名為Sculptor。

這家公司截至去年管理375億美元資金，公司在2016年支付4億1300萬美元，將被控賄賂剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）、利比亞和其他非洲國家官員的案件和解。

華爾街 中央公園 富比世

上一則

馬斯克宣布狗狗幣可買特斯拉產品 激勵狗狗幣大漲

延伸閱讀

亞當斯鬆口 願討論紐約公校提供網課

亞當斯鬆口 願討論紐約公校提供網課
聯邦軍方醫護人員 下周馳援紐約醫院

聯邦軍方醫護人員 下周馳援紐約醫院
60億元聯邦補助輸血 MTA地鐵公車不加價

60億元聯邦補助輸血 MTA地鐵公車不加價
皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通

皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款