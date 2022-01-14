元宇宙起飛 晶片廠最受惠

元宇宙成為科技新潮流趨勢。（路透）

分析師表示，需要大量運算能力的元宇宙 有利全球晶片 製造商，其他科技周邊產業也可能從中受益。

被普遍視為下一代互聯網的元宇宙泛指一個虛擬世界，用戶藉由3D虛擬化身互動，這些虛擬化身可以經由Oculus等虛擬實境(AR)設備進行控制。用戶在其中可以參與虛擬活動，例如遊戲、虛擬音樂會或現場體育賽事。

去年10月，社交網絡巨頭臉書宣布將更名為Meta，元宇宙更加引起廣泛關注。

分析師表示，隨著與虛擬世界相關的技術出現，大型科技公司受惠最大。

星展銀行投資 長侯偉福表示：「元宇宙的贏家的確是科技業。」其中半導體更是明顯的受惠者，因為元宇宙需要大量的運算能力。

然而，晨星在上周報告中表示，晶片製造商受惠程度「不平衡」。它說，「由於元宇宙中進行的許多任務都涉及即時處理巨量數據，具有這種運算能力的晶片只有台積電、三星和英特爾等擁有先進生產工藝的企業才做得出來。」

晨星表示，聯電、中芯國際和格芯(GlobalFoundries)等較小的晶圓代工廠可能只會受惠於供應鏈中價值較低的部分，例如電源管理和顯示驅動器。

私營金融公司Lombard Odier在 12 月的報告中表示，投資人還可以考慮支援元宇宙基礎建設的其他主要領域，像是提供「關鍵建構模塊」的公司，如雲端計算、人工智慧和影音遊戲圖形介面。

在無現金的虛擬環境中，區塊鏈技術和加密貨幣也可能發揮關鍵作用。Lombard Odier表示，支援非同質化代幣(NFT)的區塊鏈，可以為數位內容創建和貨幣化創建一個「有趣的」生態系統。

該公司表示，「NFT賦予在虛擬世界中創造藝術品或自有生物的權利，為新的虛擬經濟打開大門。在這個領域中，人類的創造力幾乎沒有限制。」

臉書母公司Meta，以及蘋果、微軟和谷歌正在加緊為元宇宙研發新的硬體產品和軟體服務。