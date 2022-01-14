我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

元宇宙起飛 晶片廠最受惠

財經新聞組／綜合報導
元宇宙成為科技新潮流趨勢。（路透）
元宇宙成為科技新潮流趨勢。（路透）

分析師表示，需要大量運算能力的元宇宙有利全球晶片製造商，其他科技周邊產業也可能從中受益。

被普遍視為下一代互聯網的元宇宙泛指一個虛擬世界，用戶藉由3D虛擬化身互動，這些虛擬化身可以經由Oculus等虛擬實境(AR)設備進行控制。用戶在其中可以參與虛擬活動，例如遊戲、虛擬音樂會或現場體育賽事。

去年10月，社交網絡巨頭臉書宣布將更名為Meta，元宇宙更加引起廣泛關注。

分析師表示，隨著與虛擬世界相關的技術出現，大型科技公司受惠最大。

星展銀行投資長侯偉福表示：「元宇宙的贏家的確是科技業。」其中半導體更是明顯的受惠者，因為元宇宙需要大量的運算能力。

然而，晨星在上周報告中表示，晶片製造商受惠程度「不平衡」。它說，「由於元宇宙中進行的許多任務都涉及即時處理巨量數據，具有這種運算能力的晶片只有台積電、三星和英特爾等擁有先進生產工藝的企業才做得出來。」

晨星表示，聯電、中芯國際和格芯(GlobalFoundries)等較小的晶圓代工廠可能只會受惠於供應鏈中價值較低的部分，例如電源管理和顯示驅動器。

私營金融公司Lombard Odier在 12 月的報告中表示，投資人還可以考慮支援元宇宙基礎建設的其他主要領域，像是提供「關鍵建構模塊」的公司，如雲端計算、人工智慧和影音遊戲圖形介面。

在無現金的虛擬環境中，區塊鏈技術和加密貨幣也可能發揮關鍵作用。Lombard Odier表示，支援非同質化代幣(NFT)的區塊鏈，可以為數位內容創建和貨幣化創建一個「有趣的」生態系統。

該公司表示，「NFT賦予在虛擬世界中創造藝術品或自有生物的權利，為新的虛擬經濟打開大門。在這個領域中，人類的創造力幾乎沒有限制。」

臉書母公司Meta，以及蘋果、微軟和谷歌正在加緊為元宇宙研發新的硬體產品和軟體服務。

元宇宙 晶片 投資

上一則

中國網民規模突破11億 騰訊、阿里、百度用戶排前三名

延伸閱讀

盤點元宇宙贏家 台積電等先進晶圓製造商贏面最大

盤點元宇宙贏家 台積電等先進晶圓製造商贏面最大

元宇宙搶人才 Meta大挖微軟AR團

元宇宙搶人才 Meta大挖微軟AR團
微軟去年AR人才走掉100人 科技大咖發動元宇宙搶人戰

微軟去年AR人才走掉100人 科技大咖發動元宇宙搶人戰
CES展 日韓大廠攻元宇宙商機

CES展 日韓大廠攻元宇宙商機

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款