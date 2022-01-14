通膨難降 有定價權才是贏家

資產管理公司DWS研究主管柯托(Francesco Curto)表示，雖然通膨會從高點緩降，但短期內不太可能正常化，因此建議投資 人應尋找具有強大定價能力的公司。

美國12月消費者通膨率為7%，是1982年以來最高水平。與此同時，英國、歐洲和其他地方的消費者物價漲幅也在近幾個月創下數十年來新高，促使歐洲央行之外的大多數中央銀行開始引導市場收緊貨幣政策。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾 11日在國會聽證會上表示，升息和縮減資產負債表對於控制通膨是必要的。

然而，柯托指出，政府為達減排目標而推升高碳能源價格，將讓通膨目標難以「正常化」。

他認為，在疫情 中，降低物價對消費者的支出十分重要，即使只是取消一些疫情限制都可以釋出更多供應，「如果在疫情後迎來高通膨，人們會非常沮喪，因為這會侵蝕消費能力。」

柯托也指出，投機性科技股與具有成熟定價能力的股票之間存在差異。

他說，「在過去12個月裡，一些投機性資產價格已出現顯著的負面調整，它們都是由快錢和量化寬鬆政策推動的，而且人們對它們最終是否實現某種程度的獲利能力水平存疑。」他補充說，投資人保持謹慎是正確的。

柯托主張，「駕馭通膨的方法是關注擁有強大定價能力的公司。就這麼簡單。」「有些科技公司的確擁有很強的定價能力，只是部分個股估值不合理。相信這些公司會永遠成長是不合理的。」

柯托說，「如果投資這部分市場，毫無問題可以抵禦通膨，因為它們的定價能力，能夠將投入價格的上漲轉嫁給消費者。」

至於價值型類股，他指出，銀行可能會受惠於更高的通膨和利率，而一些能源公司可能會受益於資本支出削減，因為這將提高潛在的獲利能力，前提是政府不增加稅收。