科技升勢驟止 回吐本周漲幅

由於科技股反彈消退，美股 13日重新陷入困境。

史坦普500指數 下跌67.32點或1.42%至4659.03點。那斯達克綜合指數下跌381.58點或2.51%至1萬4806.81點。道瓊工業平均指數在盤中一度上漲超過200點後下跌176.7點或0.49%至3萬6113.62點。

大型科技股如亞馬遜下跌2.42%和微軟下跌4.23%，拖累那指。太空探索公司維珍銀河宣布發債，股價 大跌18.92%，而Snap也下跌10.22%。電動車特斯拉下跌6.75%。

科技股的下滑終結那指連續3天的漲勢。科技股從2022年開始一直大幅波動，因為聯準會(Fed)暗示今年將積極應對通膨，包括升息和縮減資產負債表。

部分強勁的財報提供了支撐力道。達美航空的獲利和營收出現成長，並重新確認全年財測，股價上漲2.09%。在公布優於預期的業績後，房屋建築商KB Home大漲16.52%。

此外，道指成份股波音上漲2.9%，之前《彭博》報導，該公司的737 Max最快可能在本月在中國復飛。

即使通膨高漲，但本周美股上揚，而利率下跌，部分緩解了上周相反方向的劇烈波動。然而，13日的大跌讓本周三大主要平均股指轉為下跌。

第4季財報季於本周拉開帷幕，幾家主要銀行將在14日開盤前公布財報。