美股最錢線／高盛：升息將至 積極操作

高盛策略師警告投資人繫上安全帶，準備迎來聯準會 (Fed) 的連續大幅升息 。

高盛策略師史奈德(Ben Snider)在13日的研究報告中表示，「我們的經濟學家預計，Fed將在3月會議上啟動其升息周期，並在2022年總共升息4次。預計2023年將再升息3次，2024年會升息3次。市場目前已預測2022年會出現類似的緊縮步伐，但預計整個升息周期的總升息次數會比較少。」

通貨膨脹不僅影響Fed，而且對消費者和企業來說仍是個緊迫的問題。

勞工統計局12月消費者物價指數 (CPI)顯示，到2021年底，物價同比上漲7%，創下1982年以來的最快漲幅。13日發布的12月生產生物價指數(PPI)同比上揚9.7%，也是2010年開始統計以來的最高數字。

在CPI報告中，家庭食品指數在過去12個月中上漲了6.5%，而過去10年的平均年增率為1.5%。

史奈德認為，投資人必須在升息周期之前尋找更高質量的股票 ，「就單一因素層面來看，價值型在最近升息周期開始時的表現普遍優於大盤。具『優質』特性的股票，如強勁的資產負債表和高資本回報率，在第一次升息之前股價往往低迷，但在隨後幾個月中表現優於大盤。」

可以肯定的是，鑑於Fed政策的不確定性，史奈德目前並不建議對股票保持謹慎，「回顧二戰以來每次升息周期，當Fed快速採取行動時，最好也積極操作；因大盤在快速周期和間斷升息的緩慢周期中的表現，常有天壤之別。」