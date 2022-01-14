微軟 投資再生航空燃料

再生航空燃料生產商LanzaJet表示，微軟將對該公司位於喬治亞州的工廠投資5000萬元，自明年起用乙醇生產航空燃料。LanzaJet表示，其喬治亞州Freedom Pines生物精煉廠工程已近完成，並計畫開始使用包括回收重生油品在內的永續乙醇，在2023年生產1000萬加侖的永續航空燃料和再生柴油。

Coinbase併加密期交所FairX

加密貨幣交易所Coinbase將收購加密期貨交易所FairX，以在美國提供加密衍生品交易。該交易預計將在第1季完成。去年成立的FairX是LMX Labs的營運名稱，主要銷售期貨產品，並接受美國商品期貨交易委員會(CFTC)的監管。Coinbase希望散戶和法人客戶都能交易接受監管的加密衍生品。

達美航上季營收 2年新高

達美航空表示，omicron 病例激增將使第1季出現虧損，但預計今年旅遊需求將反彈並轉虧為盈。達美第4季營收94.7億元，為2019年底以來最高，部分原因在於強勁的假日訂位和更多人商務出差。超出預期的92.1億元，但仍較2019年第4季減少17%。調整後每股獲利22分，優於預期的14分。

曼哈頓 12月租金 史上最高

由於公寓供應銳減，房東提出2位數的漲幅，曼哈頓12月租金達到歷史最高水平。根據Douglas Elliman和Miller Samuel報告，12月曼哈頓平均公寓租金達到4440元，而淨有效租金中位數為3392元，是史上最高的12月水平；較比去年上漲21%。

傳微軟停產Xbox One

科技媒體《The Verge》引述微軟遊戲部門一位資深高級主管報導，微軟已停止生產所有Xbox One遊戲機，以專注於生產其次世代遊戲機。報導指出，微軟在2020年發表Xbox Series X之前，就已開始停止生產其Xbox One X和數位版Xbox One S。

維珍銀河募資5億元

維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US) 宣布計畫發債籌集5億元資金，表示發債淨收益用來為營運資金、一般和行政事務以及資本支出提供資金，以加速航太艦隊的發展。該公司打算透過私募發行2027年到期的可轉換優先票據籌集4.25億元，並預計向買家授予額外的7500萬元期權。