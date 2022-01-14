我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

財經簡訊

財經新聞組／整理

微軟投資再生航空燃料

再生航空燃料生產商LanzaJet表示，微軟將對該公司位於喬治亞州的工廠投資5000萬元，自明年起用乙醇生產航空燃料。LanzaJet表示，其喬治亞州Freedom Pines生物精煉廠工程已近完成，並計畫開始使用包括回收重生油品在內的永續乙醇，在2023年生產1000萬加侖的永續航空燃料和再生柴油。

Coinbase併加密期交所FairX

加密貨幣交易所Coinbase將收購加密期貨交易所FairX，以在美國提供加密衍生品交易。該交易預計將在第1季完成。去年成立的FairX是LMX Labs的營運名稱，主要銷售期貨產品，並接受美國商品期貨交易委員會(CFTC)的監管。Coinbase希望散戶和法人客戶都能交易接受監管的加密衍生品。

達美航上季營收 2年新高

達美航空表示，omicron 病例激增將使第1季出現虧損，但預計今年旅遊需求將反彈並轉虧為盈。達美第4季營收94.7億元，為2019年底以來最高，部分原因在於強勁的假日訂位和更多人商務出差。超出預期的92.1億元，但仍較2019年第4季減少17%。調整後每股獲利22分，優於預期的14分。

曼哈頓12月租金 史上最高

由於公寓供應銳減，房東提出2位數的漲幅，曼哈頓12月租金達到歷史最高水平。根據Douglas Elliman和Miller Samuel報告，12月曼哈頓平均公寓租金達到4440元，而淨有效租金中位數為3392元，是史上最高的12月水平；較比去年上漲21%。

傳微軟停產Xbox One

科技媒體《The Verge》引述微軟遊戲部門一位資深高級主管報導，微軟已停止生產所有Xbox One遊戲機，以專注於生產其次世代遊戲機。報導指出，微軟在2020年發表Xbox Series X之前，就已開始停止生產其Xbox One X和數位版Xbox One S。

維珍銀河募資5億元

維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US) 宣布計畫發債籌集5億元資金，表示發債淨收益用來為營運資金、一般和行政事務以及資本支出提供資金，以加速航太艦隊的發展。該公司打算透過私募發行2027年到期的可轉換優先票據籌集4.25億元，並預計向買家授予額外的7500萬元期權。

微軟 租金 曼哈頓

上一則

台積電今年砸逾400億美元擴廠

下一則

美股最錢線／高盛：升息將至 積極操作

延伸閱讀

曼哈頓新任檢察官 炫耀哈林區背景

曼哈頓新任檢察官 炫耀哈林區背景
太累…美最大加密幣交易所推「充電周」 讓員工休息

太累…美最大加密幣交易所推「充電周」 讓員工休息
財經簡訊

財經簡訊
輕罪不起訴？紐約市警局長會曼哈頓檢察官

輕罪不起訴？紐約市警局長會曼哈頓檢察官

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款