CPI提前反應 那指連漲3日

美股12日小幅走高，之前雖重要的通膨數據顯示出歷史性漲幅，但與預期基本相符。

史坦普500指數 上漲13.28點或0.28%至4726.35點。那納斯達克綜合指數連漲3日，上揚34.94點或0.23%至1萬5188.39點。道瓊 工業平均指數盤中小漲跌後，最終上漲38.3點或0.11%至3萬6290.32點。

勞工部表示，衡量總體商品價格的消費者物價指數(CPI)12月同比成長7%，為1982年以來最大漲幅，但符合接受《道瓊》調查的經濟學家的預期。

然而，利率在2022年第一周已經大幅上漲，引發科技股的拋售。這顯示過熱的通膨報告和聯準會(Fed)未來的行動可能至少已部分反映在市場上。

與經濟成長掛鉤的股票表現較強勁，化學公司Mosaic上漲3.81%，Freeport-McMoRan上漲5.02%。軟體巨頭微軟和谷歌母公司Alphabet分別上漲1.04%和1.21%，而特斯拉則上漲3.93%。

在下跌個股方面，Biogen下跌6.7%，因之前傳出醫療保險將限制該公司的阿茲海默氏症藥物Aduhelm的承保範圍，僅限於參加臨床試驗的早期症狀患者。默克和Amgen也拖累道指。

從2022年開始飆升的債券殖利率 似乎已經止穩，10年期美國國債殖利率在本周稍早突破1.8%水平後，12日下滑至1.73%。