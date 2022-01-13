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傳蘋果爭取MLB平日轉播權

財經新聞組／綜合報導
蘋果想為Apple TV+增加更多體育內容。（路透）
蘋果想為Apple TV+增加更多體育內容。（路透）

《紐約郵報》報導，蘋果公司正與美國職業棒球大聯盟(MLB)就平日比賽轉播權進行談判。若能達成協議，將讓這家市值最高的美國科技公司與職業體育媒體結合，並為旗下串流媒體服務Apple TV+提供重大的內容升級。

MLB的平日比賽允許網路或串流媒體服務在例行賽季的周一至周三轉播。但這些轉播權不是獨家，因為主場球隊所在的區域體育電視網(RSN)仍有直播權。

蘋果坐擁近3兆元的市值和1910億元的等值現金，正努力將其業務擴展到iPhone、電腦、手表和App Store之外。該公司2019年推出每月5元訂閱費用的串流服務Apple TV+，在所有大型串流媒體平台上運作，並與Netflix和亞馬遜等公司競爭原創內容。

為體育娛樂業提供諮詢服務的LHB Sports CEO伯克(Lee Berke)表示，「想在任何媒體平台上制訂內容策略，最快的方法之一就是加入體育項目；不過順帶一句：成本也很高。」

對MLB來說，在休賽期尋找新的收入來源至關重要，因為聯盟正面臨著史上第九次封館。MLB球團在12月將球員拒之門外，因為雙方在分享經濟利益方面存在歧見。

媒體授權對MLB來說越來越有利可圖。2021年1月，MLB與ESPN完成續約，ESPN在之前8年協議中支付了56億元權利金，包括周日晚上的獨家轉播以及周間的非獨家轉播權。

去年5月，雙方同意調降授權費，據報導，ESPN的授權費從每年7億元削減至5.5億元。新協議將持續到2028年，ESPN保留「周日夜職棒」、全壘打大賽和季後賽外卡爭奪賽的獨家轉播權。

業內專家認為MLB可為平日轉播權叫價每年3.5億元。伯克表示，像蘋果這樣現金充裕的科技公司「絕對」會支付這筆費用，「蘋果有錢購買高於MLB聯播權之外的各種運動項目。但為了證明可以適切地做到，它們會按部就班地逐步進行。」

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