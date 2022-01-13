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民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

假期線上銷售2045億 創新高

財經新聞組／綜合報導

由於消費者願意花錢購買禮物，Adobe Analytics表示，購物假期的線上銷售額成長近9%，達到創紀錄的2045億元。

但Adobe表示，銷售額增加的部分原因是服裝、雜貨和電器等商品價格上漲。該公司分析了1兆次零售商網站的流量。

12月線上售價同比上漲3.1%，環比上漲0.8%。Adobe表示，這是線上物價連續第20個月同比上漲。

Adobe Digital Insights首席分析師潘迪亞(Vivek Pandya)在談到持續通膨時表示：「這絕對是成長的關鍵因素，但不是全部。」「整體零售額出現一定程度的先天增長，通膨只是其中一個原因。」

他指出，消費者也一直在購買更昂貴的物品，像是珠寶，這可能是促進零售額成長的另一個因素。

如果消費者沒有在網路上發現這麼多商品缺貨，銷售額可能會更高。近幾個月來，零售商一直在面對供應鏈障礙，導致商品在關鍵購物日出貨延遲。生產商也努力應對美國新冠病毒病例的再次激增；具高度傳染性的omicron變種病毒傳播迅速，導致許多工人生病並請假。

根據Adobe的數據，從11月1日到12月31日的假期期間，消費者在零售商網站上瀏覽了超過60億條缺貨資訊。Adobe表示，這比去年同期增加了10%，較2019年相比增加了253%。

即使如此，缺貨消息只是將消費者推向其他零售商的網站以尋找搶手的商品。

潘迪亞說：「網路的優點在於有更多選擇的彈性，如果某件商品在一個網站缺貨，可以打開另一個瀏覽器分頁查看另一個網站。」

另一項由Salesforce主持的分析發現，由於供應鏈問題揮之不去，零售商的假日庫存較2020年水平下降了2%。

零售商 供應鏈 變種病毒

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