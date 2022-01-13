美股最錢線／升息在即 美股後市看法分歧

那斯達克綜合指數本周連漲三天，正逐漸從這一輪拋售中回升，投資人也在關注各種指標，以決定是乘勢買入還是為進一步下跌做好準備。

市場預期聯準會(Fed)將會更加激進，10年期美債殖利率 本月來上漲了20個基點，接近2020年1月來最高水平。成長型類股和科技股對利率上升特別敏感，因為它們會侵蝕未來現金流的價值。

分析師 表示，隨著Fed準備升息，美股 正在進入一個發生巨大變化和波動的時期。從歷史估值來看，科技股和成長股未來可能會有更多下行空間。

業內分析師對美股看法不一。瑞銀認為史坦普500指數年底將升至5100點；但美國商銀認為，全年收漲的機率只有52%。

瑞銀全球財富管理美洲投資長馬塞利(Solita Marcelli)在最新報告中寫道，成長型公司的本益比率比價值型高出15個百分點，而長期平均水平為6個百分點。

他預計美股將會上漲，史指目標為5100點，比11日收盤高出約8.2%。但即使如此，馬塞利表示：「投資人必須在2022年保持彈性，並注意對成長股的曝險不宜過大。」

其他分析師則不那麼樂觀。美國商銀全球研究首席技術策略師表示，史指在1月前5個交易日下跌近2%，預示其今年剩餘時間的表現將不佳。

當新年前5個交易日上漲時，史指有近75%的機率全年收漲，平均回報率約為11%。但當前5個交易日下跌時，僅有52%的機率股市全年收漲，平均回報率為1.77%。

與此同時，Cantor Fitzgerald分析師警告，面對更加鷹派的Fed，「美股即將出現大幅拋售」，預計2月底前至少回調10%。

他們表示，令人擔憂的跡象包括：全球債券殖利率急劇上升削弱了股票的吸引力，而且過去兩年散戶的保證金債務飆升了80%。（財經新聞組）