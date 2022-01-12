高盛分析師：科技股指標分化 前景難料

科技股走勢預期難料，分析師提醒投資人注意。（路透）

高盛首席美股策略師柯斯汀(David Kostin)表示，2022年科技業的解離是投資 人的首要考慮。

美國科技股在今年第一周大跌，那斯達克100指數10日盤中一度跌近修正區域，隨後反彈結束連續4個交易日的跌勢；11日連續第二天反彈。

投資人的緊張情緒主要來自利率 上升的預期，聯準會(Fed)過去一個月立場轉趨更加鷹派，市場現在正準應對未來升息以及Fed縮減資產負債表。

因此，分析師普遍預期2022年對於高成長的科技公司來說將是艱難的一年。這些公司之前受惠於新冠疫情導致的超級寬鬆貨幣政策和紓困措施。

柯斯汀表示，「美股最大的不當定價出現在預期高成長、獲利低或為負值的公司與高成長但獲利率為正或非常高的公司之間。這個差距在去年發生巨大的調整。」

他強調，在2021年2月，高成長、低獲利個股的交易價格是企業估值與銷售額的16倍。企業估值相對銷售額的比率有助投資人在評估一家公司時，同時考慮其銷售額、股權和債務。

他說，這些股票 現在的交易價格約為企業銷售額的7倍，「其中大部分出現在上個月左右，主要是因為隨著利率上升，估值或未來現金流的價值在利率較高的環境中通常會下降。」

柯斯汀表示，「這是個大問題，所以兩者之間的差距已成目前業界討論最多的話題。市場已對獲利低但預期收入快速增加的公司進行了大幅降級，而這種調整可能還會更多更深。」

他認為，這兩類股票之間的差距仍然相當接近，但也可能會擴大。結果可能會是成長快、獲利率高的公司估值上升，或者獲利率低或負值的公司進一步走跌。

柯斯汀說，「從廣義上來講，基本上就是利率和股票之間的關係，變化的速度和幅度，尤其獲利率是基金經理人的一個關鍵話題，何況我們正在經歷一個利率大幅變化的環境。」