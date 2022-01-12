物價高漲生活成本增 家庭負債變得更加沉重

高漲的物價已經造成傷害。根據媒體報導，消費者為從食品雜貨到汽油的所有商品支付更高費用，但家庭收入卻未能跟上更高的總體生活成本。

過去兩年，收入中位數下降了3%，而生活成本上升近7%，部分原因是住房和醫療成本上升。

根據NerdWallet對2000多名成年人的調查，自2020年3月新冠疫情 爆發以來，超過四分之三(78%)的美國人或多或少獲得了某種形式的疫情救濟；這些救濟金若非用於購買生活必需品、儲蓄，就是用於償還債務。

然而，超過三分之一的人表示，他們的家庭財務狀況在過去一年中變得更糟。

在償還創紀錄的830億元信用卡 債後，信用卡餘額以及房貸、車貸和學貸債務再次上升。

NerdWallet信用卡專家拉瑟(Sara Rathner)說，「過去一年半對數百萬失去工作的美國人來說已經很艱難了。而現在，還得面臨著急需物品的成本不斷上漲，包括食品、住房、汽油、交通和醫療。」「許多人怎麼也趕不上。」

現在，擁有債務的美國家庭平均欠債15萬5622元，總額超過15兆元，其中包括來自信用卡、房貸、房屋淨值信貸額度、車貸、學貸和其他家庭債務，比一年前增加了6.2%。

雖然像是擴大失業救濟金和紓困支票等聯邦救濟措施陸續結束，但預計2022年工資將出現更大的增加。

經濟諮商會預測企業工資成本將上漲3.9%，包括新員工薪資在內。這是自2008年以來的最高比率。

對於那些需要更緊急援助的人，食物券計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program)的福利已經增加，無力負擔租金 的租戶則可以繼續獲得數十億元的聯邦租金援助。

拜登政府上月還宣布，聯邦學貸借款人暫停償債時間將延長至5月。