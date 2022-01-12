我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

網路泡沫動力 伊曼紐爾：史指上看5500點

財經新聞組／綜合報導

美股多頭伊曼紐爾(Julian Emanuel)認為網路泡沫年代的動能有助會將史坦普500指數推向歷史新高。

在Evercore ISI負責股票、衍生品和量化策略的資深總經理伊曼紐爾指出，熱情的投資人今年可能會將史指推高至5509點。

他說：「目前他們還不像1999和2000年那樣全力投入。」「如果真的出現這種情緒，特別是如果疫情在今年降級成一般區域性流行病，這就會一發不可收拾。」

這是伊曼紐爾對2022年的最佳預測，代表史指將從目前的水平再上漲18%，也較他之前的目標5100點上漲8%。史指的歷史紀錄為4818.62點。

伊曼紐爾說，「過去一年半可以看出投資人非常積極的參與，但事實上又沒有真的產生共鳴。」

他認為，聯準會(Fed)必須向投資人保證不會破壞市場反彈，「最終，市場要聽到股價要升至最高點，就需要通膨將放緩的看法。」「我們真的認為它會在今年稍後放緩，但會保持高點很長一段時間。」

由於強勁的獲利和經濟成長趨勢，伊曼紐爾相信美股大盤可以承受物價壓力。

他最壞的預測是史指今年將跌至3575點。在他最近的研究報告中提到疫情可能會曠日持久，類似於一戰和1918年全球大流感後時期的潛在債務和支出「宿醉」。

在此同時，伊曼紐爾堅持2022年看好價值型股票而非成長型股票，並認為由於高估值和利率上升，那斯達克指數將面臨困境。

他認為工業股將因供應鏈擔憂緩解而獲得青睞，而醫療保健將使投資人免受Fed收緊政策的影響。

伊曼紐爾也看好金融股，「與其所占權重相比，這些股票幾乎沒有脫離金融危機時的低點。」

投資 股票 疫情

上一則

中國製鞋業出口 7年減677億美元

下一則

開年10天 中國5000個重大基建開工 投資4725億美元

延伸閱讀

全球新冠病例突破3億 過去一周平均每天增193萬例

全球新冠病例突破3億 過去一周平均每天增193萬例
快篩短缺 維州衛生廳籲非必要勿出行

快篩短缺 維州衛生廳籲非必要勿出行
重啟遠距教學或乾脆延後開學？學校、家長談不攏

重啟遠距教學或乾脆延後開學？學校、家長談不攏
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

2022-01-06 09:30
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02
以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因