網路泡沫動力 伊曼紐爾：史指上看5500點

美股多頭伊曼紐爾(Julian Emanuel)認為網路泡沫年代的動能有助會將史坦普500指數推向歷史新高。

在Evercore ISI負責股票 、衍生品和量化策略的資深總經理伊曼紐爾指出，熱情的投資 人今年可能會將史指推高至5509點。

他說：「目前他們還不像1999和2000年那樣全力投入。」「如果真的出現這種情緒，特別是如果疫情 在今年降級成一般區域性流行病，這就會一發不可收拾。」

這是伊曼紐爾對2022年的最佳預測，代表史指將從目前的水平再上漲18%，也較他之前的目標5100點上漲8%。史指的歷史紀錄為4818.62點。

伊曼紐爾說，「過去一年半可以看出投資人非常積極的參與，但事實上又沒有真的產生共鳴。」

他認為，聯準會(Fed)必須向投資人保證不會破壞市場反彈，「最終，市場要聽到股價要升至最高點，就需要通膨將放緩的看法。」「我們真的認為它會在今年稍後放緩，但會保持高點很長一段時間。」

由於強勁的獲利和經濟成長趨勢，伊曼紐爾相信美股大盤可以承受物價壓力。

他最壞的預測是史指今年將跌至3575點。在他最近的研究報告中提到疫情可能會曠日持久，類似於一戰和1918年全球大流感後時期的潛在債務和支出「宿醉」。

在此同時，伊曼紐爾堅持2022年看好價值型股票而非成長型股票，並認為由於高估值和利率上升，那斯達克指數將面臨困境。

他認為工業股將因供應鏈擔憂緩解而獲得青睞，而醫療保健將使投資人免受Fed收緊政策的影響。

伊曼紐爾也看好金融股，「與其所占權重相比，這些股票幾乎沒有脫離金融危機時的低點。」