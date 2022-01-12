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中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

財經簡訊

財經新聞組／整理

大摩調升特斯拉目標價

摩根史坦利調升特斯拉目標價，分析師喬納斯(Adam Jonas)將目標價定在每股1300美元，比他之前的預測高出100美元。他說，「雖然特斯拉不是我們首選的電動車個股，但可說是我們最『重要』的股票。」「手上沒有特斯拉股票代表無法擁有一家可以讓所有其他電動車個股瞠乎其後的企業。」

12月NFIB小企樂觀指數微升

全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，12月小企業樂觀指數上升0.5點至98.9。22%的業主表示，通貨膨脹是營運最重要的問題，高於11月的18%。雖通膨問題嚴重，但調查顯示，提高平均售價的業主比率下降2個百分點至57%。批發、建築和零售業漲價者最多。

Aptiv43億元收購Wind River

汽車零件製造商Aptiv PLC宣布將以43億元自私募股權公司TPG Capital手中收購軟體公司Wind River，以因應汽車製造商在汽車數位化方面支出激增的熱潮。該公司將把Wind River的汽車軟體納入其智慧汽車架構平台，成為內部一個獨立業務。

健身業整合 Planet收購Sunshine

Planet Fitness計畫以8億元現金和股票收購Sunshine Fitness。Sunshine Fitness在美國經營100多家Planet Fitness健身俱樂部。該公司在新聞稿中表示，該交易預計將於2022年第1季完成。Planet Fitness表示，這項交易預計將使今年調整後獲利增加逾10%。

美國額外採購60萬劑抗體療法

為強化治療Omicron新冠變種病毒手段，美國政府同意再採購60萬劑葛蘭素史克和Vir Biotechnology的新冠病毒抗體療法，金額未公開。兩家公司表示，新增劑量的sotrovimab將於2022年第1季供應給美國，使全球各國獲得的劑量總數達到約170萬劑。

疫後減少互動 輝瑞削減銷售員

輝瑞表示將開始削減其美國銷售人員，因為預計在新冠疫情結束後，醫生和其他醫療保健提供者希望減少與銷售人員的面對面互動。該公司預計2021年營收超過800億元，主要來自與德國BioNTech共同開發的新冠疫苗強勁銷售。該公司沒有具體說明將削減多少銷售職位。

汽車 特斯拉 股票

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美商T2 110億美元併手遊商

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中國製鞋業出口 7年減677億美元

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聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

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以區塊鏈技術打造的Brave瀏覽器內建廣告及跨站追蹤阻擋器，保障用戶的隱私，使用者也可以收看廣告賺取BAT幣，這些代幣能用來打賞創作者。圖片取自CoinDesk

愈來愈紅 區塊鏈瀏覽器Brave每月活躍用戶破5,000萬戶

2022-01-06 11:23

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