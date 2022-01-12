那指連2日反彈 道指漲逾180點

美股再度上漲，華爾街似乎在新年開局艱難後找到了立足點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數 上漲210.62點或1.41%至1萬5153.45點，延續前一交易日的反彈。史坦普500指數上漲42.78點或0.92%至4713.07點。而道瓊工業平均指數上漲183.15點或0.51%至3萬6252.02點。

由於利率上升給股指帶來壓力，股市從年初開始波動。然而，11日10年期美國國債殖利率 跌破1.75%。

大型科技股支撐大盤，亞馬遜上漲2.4%，蘋果和輝達分別上漲1.68%和1.52%。基因組測序公司Illumina在發布超出共識的2022年營收展望後，股價上漲了16.98%。

在其他個股方面，隨著美國油價突破每桶80元，埃克森美孚上漲4.24%。家庭健身股Peloton上漲6.37%。

聯準會(Fed)主席鮑爾 11日在參議院委員會為確認重獲提名進行聽證。鮑爾表示，預計供應鏈正常化有助緩解2022年的通膨壓力，但如果通膨仍然居高不下，Fed不怕較預期提早升息。

他說，「如果必須隨著時間演進進一步提高利率，我們會這麼做的。我們將使用工具來抑制通膨。」

然而，在鮑爾作證期間，股票和債券均走高，因為他沒有額外宣布Fed將加速改變政策。