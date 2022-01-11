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微軟去年AR人才走掉100人 科技大咖發動元宇宙搶人戰

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟員工示範HoloLens頭戴裝置的檔案照片。 美聯社
微軟員工示範HoloLens頭戴裝置的檔案照片。 美聯社

華爾街日報周一（10日）報導，微軟（Microsoft）的擴增實境（AR）團隊過去一年流失大約100人，其中許多人跳槽到臉書母公司Meta Platforms。隨著美國各大科技公司爭相建構元宇宙，各家科技大廠爭搶具相關技能的人才。

多位前微軟員工表示，擁有微軟AR頭戴裝置HoloLens研發經驗的人才，有些人被以兩倍薪資挖角；目前微軟的AR團隊雇用約1,500人。

若以領英（LinkedIn）平台上所做的任職簡歷看，超過70位前HoloLens團隊成員顯示他們已經離開微軟，40多位轉投效高調宣揚進軍元宇宙的Meta。

華爾街日報說，原先負責收集HoloLens顧客意見回饋的主管Charlie Han，去年夏天過後加入Meta。領導顯示器團隊的Josh Miller最近幾個月成為Meta的顯示器主任。他們兩人都沒有回應華爾街日報的採訪。

微軟不願透露HoloLens團隊細節，只說人員離職是許多團隊都會經常面對的挑戰，微軟盡力留住人才，需要時再聘新血。Meta則拒絕評論人力招募作業。

Mira Labs營運長Matt Stern表示，科技大咖之間相互挖角，或是向小規模的新創公司吸納人才，不是新鮮事，但現在挖角的人數和速度非常顯著，主要是像Meta這樣的大公司，嘗試要快速長大。Mira Labs是一家協助機構在工作場域應用AR的新創公司。

去年10月臉書母公司改名Meta Platforms，還表示為拚元宇宙成立新部門的相關支出將導致2021年營業利益減少100億美元。該公司當時表示，計劃雇用更多的員工，包括未來五年要在歐洲增聘1萬人。

據了解，蘋果（Apple）也被Meta挖走不少人，蘋果對此不予置評。

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