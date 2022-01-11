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儘管面臨四大風險 分析師說美股今年不會嚴重修正

編譯林聰毅／綜合外電
分析師認為，儘管面臨通膨走揚、央行緊縮政策、股價過高，以及新冠病毒感染率飆升等四大風險，美股今年不會出現嚴重修正。路透
分析師認為，儘管面臨通膨走揚、央行緊縮政策、股價過高，以及新冠病毒感染率飆升等四大風險，美股今年不會出現嚴重修正。路透

儘管通膨走揚、央行緊縮政策、股價過高，以及新冠病毒感染率飆升等風險繼續威脅這波美股牛市，但分析師大多預期2022年不會出現嚴重修正 。

受到美聯準會（Fed）立場更偏鷹派和高價科技股賣壓湧現的雙重打擊，美國股市上周表現是雷曼兄弟倒閉以來開年首周第二差。本周一持續這股跌勢，並且拖累全球股市再度走跌。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的最新會議紀錄出乎各界意外釋出另一個重要鷹派訊號：政策制定者希望收緊資產負債表。德意志銀行（Deutsche Bank）的分析師認為，在此之前市場大大低估了其重要性。

近幾個月來，Omicron變種新冠病毒在全球迅速傳播，也使股市前景蒙上了一層陰影，由於每天確診病例數迭創紀錄，許多主要經濟體紛紛實施更嚴格的社會限制。

百達資產管理公司（Pictet Asset Management）首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)10日表示，Omicron可能導致更多限制，但經濟復甦仍然具有韌性，這意味著股票似乎不會特別容易出現修正。

盧伯樂表示，強勁的勞工市場、被壓抑的服務需求，以及強健的企業資產負債表，仍然支撐著全球經濟復甦。因此，百達正在尋找機會在2022年增加投資組合中的股票權重。

然而他也承認，儘管國內生產毛額（GDP）成長預期強勁，尤其是在美國和歐洲，但通膨飆升確實會帶來一些下行風險—而且可能會在2022年上半年達到頂峰，連帶促使Fed在6月之前升息。

SEI的投資管理部門首席市場策略師索洛威（James Solloway）上周也發表了類似看法。他指出，GDP成長將放緩，勞工市場將趨緊，通膨將觸頂，以及新冠疫情將繼續產生短期負面影響，全球經濟應能勉強安度一些間歇性挫折。

索洛威說：「儘管在金融界的某些領域—例如迷因股、特殊目的收購公司（SPAC）、加密幣和非同質化代幣（NFT）—出現了一些投機行為，但我們沒有看到那種預示2022年股市將出現嚴重修正的投機熱。」

儘管目前為止的數據顯示，高度傳播的Omicron可能不像之前的變種病毒那般嚴重，但Mazars 首席經濟學家拉加里亞斯表示，市場不應對與疫情有關的其他衝擊掉以輕心。

拉加里亞斯還強調，尤其是美國股票既昂貴且集中（從上周一些重量級科技股領跌可以看出）。但他也指出，目前投資人幾乎沒有其他股票可供選擇。

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