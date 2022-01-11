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Omicron嚇跑員工 餐飲業混亂

財經新聞組／綜合報導

美國餐廳服務正在放緩，因為新冠變種病毒Omicron讓勞工確診並嚇跑了其他人，導致許多企業沒有足夠的員工。

星巴克顧客上周在推特上抱怨全美各地店面臨時關閉和減少工時，包括賓州、俄亥俄州、喬治亞州、加州、新澤西州、佛州和紐約州。

加州律師克拉克(William Clarke)表示，他早上9點20分用手機訂了一份咖啡，但是在他抵達星巴克取貨據點時店面還沒有開門，他只好申請退款。他說，自12月底以來，這家分店一直很晚才開門，並在某些日子裡完全不營業。

在田納西州，一名DoorDash的外送員說，自12月初以來，他在速食連鎖店的得來速排隊等候長達30分鐘。他說，包括麥當勞、百勝餐飲集團旗下的Taco Bell和Chick-fil-A在內，這些連鎖店上個月開始張貼標語，警告說由於勞力短缺，顧客和外送員需要等待更久才能拿到線上訂單。

星巴克發言人博爾赫斯(Reggie Borges)表示，在疫情期間，全美大約9000家咖啡館有些已經調整了營業時間和營業水平。像是紐約水牛城的所有20分店，都只供外帶。

麥當勞則發表聲明中表示，它正在密切監測新冠變種病毒的影響，並繼續為客戶提供服務，其大約99%的美國餐廳在整個疫情期間都繼續營業。

Chick-fil-A發言人表示，由於Omicron，該雞肉連鎖店正面臨業務挑戰，但其99%的餐廳仍在營業。

美國1月3日公布近100萬例新的確診病例，是全球所有國家的最高每日記錄，幾乎是前周創下高點的2倍。

甚至在Omicron爆發之前，餐飲業也都還沒恢復疫情期間流去的所有工作，而員工也在以極高的速度辭職。

其他因素也增加了複雜性，包括美國許多地區出現惡劣天氣、員工因害怕感染新冠病毒而留在家中，以及一些員工想在假期與家人團聚。

星巴克 疫情 Omicron

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