高盛改口：Fed今年將升息4次

華爾街投行預測Fed今年將升息4次。（路透）

根據高盛 的最新預測，持續高通膨加上勞動市場接近充分就業 ，將推動聯準會(Fed)今年升息 次數超過預期。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)發表報告表示，預計Fed將在2022年升息4次，每次25個基點，這比一個月前的預測更為激進。高盛之前曾預測Fed今年將升息3次，與Fed官員在12月會議後預期的水平一致。但如今與同業看齊，將升息次數增至4次。

哈祖斯寫道：「勞動市場疲軟的下降使Fed官員對通膨風險上升更加敏感，而對成長下跌風險的敏感性降低。」「預期3月、6月和9月會連續升息，現在12也可望升息，2022年總共升息4次。」

摩根大通7日將其對自疫情以來的首次升息預測時間由6月提前至3月，並預計今年每季都會升息。

德意志銀行7日在12月就業數據公布後也表示，預計今年Fed將總共升息4次，雖然非農就業數字低於市場預期，但顯示就業最大化取得更多進展。德銀預計Fed將在第3季開始縮減資產負債表。

哈祖斯認為，Fed不僅在今年升息1個百分點或100個基點，而且還將開始縮減其8.8兆元的資產負債表規模。他特別提到舊金山Fed主席戴利(Mary Daly)上周發表的一份聲明，她說她預期Fed在第一次或第二次升息後開始縮表。

哈祖斯表示，「因此，我們將縮表預測從12月提前到7月，風險更早開始傾斜。」「屆時通膨可能仍遠高於目標，我們不再認為開始縮表將取代逐季升息。」

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，高盛的預測與市場定價一致，市場認為3月首次升息的可能性接近80%，到12月第4次升息的可能性接近50-50。聯邦基金期貨市場的交易員甚至認為今年升息5次的概率為22.7%，不可忽略。