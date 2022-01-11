科技股拉尾盤 那指止連四跌

美股10日尾盤出現反彈，主要科技股扭轉了早盤跌勢，結束了那斯達克綜合指數 連續4個交易日的下跌。

那指在盤中大跌逾2%後收漲6.93點或0.05%至1萬4942.83點。史坦普500指數下跌6.74點或0.14%至4670.29點。道瓊 工業綜合指數下跌162.79點或0.45%至3萬6068.87點，也脫離盤中低點。

那指盤中最低點，較去年11月創下的收盤高點低逾9%，接近修正邊緣。大型科技股早盤承壓，但隨後開始止穩。亞馬遜、特斯拉和蘋果在盤中大跌後都小幅上揚。

隨著利率飆升，美股今年開局艱難。指標10年期美國國債殖利率 在去年底收於1.51%附近後，於10日上午一度站上1.8%，但稍後回落至該水平之下。高盛9日預計聯準會(Fed)將在2022年升息4次，顯示華爾街越來越預期Fed將採取積極措施來遏制通膨。

在宣布收購Zynga後，電子遊戲發行商Take-Two下跌13.13%。服裝股Nike和Tapestry分別下跌4.14%和4.68%。在表示omicron變種病毒重創其第4季業績後，Lululemon下跌1.91%。

《道瓊》估計，12日公布的12月消費者物價指數(CPI)預計將同比成長7.1%。衡量批發價格的生產者物價指數(PPI)定13日公布。