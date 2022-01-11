我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

科技股拉尾盤 那指止連四跌

財經新聞組／綜合報導

美股10日尾盤出現反彈，主要科技股扭轉了早盤跌勢，結束了那斯達克綜合指數連續4個交易日的下跌。

那指在盤中大跌逾2%後收漲6.93點或0.05%至1萬4942.83點。史坦普500指數下跌6.74點或0.14%至4670.29點。道瓊工業綜合指數下跌162.79點或0.45%至3萬6068.87點，也脫離盤中低點。

那指盤中最低點，較去年11月創下的收盤高點低逾9%，接近修正邊緣。大型科技股早盤承壓，但隨後開始止穩。亞馬遜、特斯拉和蘋果在盤中大跌後都小幅上揚。

隨著利率飆升，美股今年開局艱難。指標10年期美國國債殖利率在去年底收於1.51%附近後，於10日上午一度站上1.8%，但稍後回落至該水平之下。高盛9日預計聯準會(Fed)將在2022年升息4次，顯示華爾街越來越預期Fed將採取積極措施來遏制通膨。

在宣布收購Zynga後，電子遊戲發行商Take-Two下跌13.13%。服裝股Nike和Tapestry分別下跌4.14%和4.68%。在表示omicron變種病毒重創其第4季業績後，Lululemon下跌1.91%。

《道瓊》估計，12日公布的12月消費者物價指數(CPI)預計將同比成長7.1%。衡量批發價格的生產者物價指數(PPI)定13日公布。

指數 殖利率 道瓊

上一則

美股最錢線／投入元宇宙 科技股將續漲

下一則

Omicron嚇跑員工 餐飲業混亂

延伸閱讀

台灣去年人均負債24.8萬 年增1萬元

台灣去年人均負債24.8萬 年增1萬元
本周重摔4.5%的科技股能否止跌 仍要看公債殖利率

本周重摔4.5%的科技股能否止跌 仍要看公債殖利率
那指5天跌4.5% 近1年單周最糟

那指5天跌4.5% 近1年單周最糟
聯準會轉趨鷹派 大摩：科技股跌勢已近尾聲

聯準會轉趨鷹派 大摩：科技股跌勢已近尾聲

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

2022-01-06 09:30

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑