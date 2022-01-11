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美股最錢線／投入元宇宙 科技股將續漲

財經新聞組／綜合報導

數據分析和諮詢公司GlobalData主題研究主管梅瓦瓦拉(Cyrus Mewawalla)表示，由於多項新興科技，美國大型科技股今年將擺脫通膨繼續上漲。

他指出，如果科技公司投入元宇宙、Web 3.0、加密貨幣和量子計算等領域將可受惠，「只要投入這些領域，無論宏觀經濟問題如何發展，你都會從中受益。」

大型科技公司正在投資數百億元用於新科技，有可能從根本上改變我們的生活和工作方式。

去年年底臉書更名為Meta，以反映其對所謂的元宇宙的關注：一個虛擬世界，人類可以通過數位化身進行互動，可以經由Oculus等虛擬實境設備進行控制。此外，谷歌和微軟等公司也開發了VR頭戴設備，而據傳蘋果正在開發中。

幾家科技巨頭也正在研究量子電腦的商業應用，而Meta正計畫推出一種名為Diem的加密貨幣。但到目前為止，大多數科技業者對被稱為下一代互聯網的Web 3.0保持沉默。

蘋果公司估值上周一度超過3兆元，使其成為史上最有價值的美股，並在一定程度上成為全球最大的科技公司。但梅瓦瓦拉說，這家iPhone製造商的股價今年可能不會像其他一些大型科技公司那樣成長。

他說，「就維持其估值來說，蘋果是最不可能繼續成長的。」「它有一個非常強大的生態系統和非常強大的執行力，下行風險很小。但其他大型科技股有更多上漲潛力。」

與此同時，亞馬遜和谷歌母公司Alphabet面臨更多監管雜音。他補充說兩者都面臨廣泛的問題，包括數據、隱私、反壟斷和版權。也就是說，短期內不會推出任何「重大」產品。

在收購方面，梅瓦瓦拉表示，未來將受到「高度限制」，並補充說英國和其他國家正在引入新的併購法，以防止公司變得過於龐大和強大。

蘋果 元宇宙 貨幣

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