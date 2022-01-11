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約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

財經簡訊

財經新聞組／整理

輝瑞開發罕見遺傳病新藥

製藥商輝瑞將與專業基因編輯業者Beam Therapeutics達成一項價值高達13.5億元的合作案，共同開發罕見遺傳疾病療法。Beam從該公司現有計畫之外選定3個新的標靶藥物進行開發，可獲3億元的預付款並負責領導研究活動。輝瑞隨後將負責這些藥物的開發和使用申請，並可選擇獨家全球授權。

加拿大必勝客推Beyond產品

從10日開始，加拿大的必勝客餐廳將Beyond Meat植物香腸列為常態菜單。這家披薩連鎖店母公司Yum Brands一年前與Beyond建立正式合作夥伴關係，為Taco Bell、肯德基和必勝客提供獨家肉類替代品。肯德基10日也在全美同步推出Beyond炸雞。

蓋茲基金150億投資潔淨科技

媒體報導，由微軟億萬富翁比爾蓋茲(Bill Gates)支持成立的私營公共基金Breakthrough Energy Catalyst (BEC)，計畫在美國、英國和歐盟的潔淨科技方案中投資高達150億元。為安排這150億元，高盛表示該基金打算採取創新的金融結構和合作協議。

大麻商Tilray 營收增20%

加拿大大麻生產商Tilray Inc第2季營收成長20%，主因受惠於對大麻和相關產品的需求增加。這家全球銷售額最大的大麻生產商表示，截至11月30日當季，其營收從去年同期的1.29億元增至1.55億元。淨利為600萬元，而去年同期為虧損8900萬元。

特斯拉目標價 高盛喊1200元

特斯拉在1月初公布創紀錄的第4季交車數字後，高盛分析師狄蘭尼(Mark Delaney)將特斯拉股票列為2022年「首選」。他同時將特斯拉的目標價從之前的1125元調升至每股1200元，理由是「強勁的第 4 季交車數」，他認為這是今年和明年進一步成長的訊號。

Take-Two 127億收購Zynga

Take-Two Interactive將以127億元收購行動遊戲公司Zynga，這是電子遊戲業一系列重大交易的最新重量級收購案。Take-Two日宣布將以每股9.86元價格收購Zynga所有流通股，比Zynga 7日收盤價溢價64%。Zynga以其「快樂農場」(FarmVille)系列手機遊戲而聞名。

特斯拉 大麻 營收

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